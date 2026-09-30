El periodista y conductor oficialista Luis Majul analizó las recientes declaraciones y la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, en relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y las perspectivas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante su intervención editorial, el comunicador afín a Javier Milei describió el clima de confrontación y las señales de alerta que observa en el panorama económico y financiero actual.

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"El infierno para Caputo es Kicillof", sentenció Majul al describir la confrontación entre el ministro y el dirigente provincial. De acuerdo con su visión, el gobernador bonaerense se encuentra enfocado en el armado de una eventual candidatura presidencial, en un contexto que el periodista definió como complejo debido a los episodios delictivos registrados en territorio bonaerense.

En esa misma línea de análisis, el periodista lanzó una advertencia dirigida a quienes descartan una victoria de la oposición en los próximos comicios generales. Majul recordó lo acontecido durante la administración del expresidente Mauricio Macri y señaló: "Miren que también el gobierno de Macri decía 'No, no vuelven más'. Cuidado, eh. Cuidado con esa subestimación". Para el conductor defensor del gobierno libertario, la posibilidad del regreso del peronismo en 2027 sigue siendo un factor latente en la discusión política argentina.

Las duras definiciones de Luis Caputo contra los empresarios y Axel Kicillof

En otro tramo de su exposición, Majul detalló las expresiones vertidas por el ministro de Economía contra ciertos sectores empresariales y dirigentes opositores. El comunicador recordó que Caputo arremetió contra quienes exigen una modificación en la política cambiaria oficial y los tildó de "momia y miserable" por pedir una devaluación de la moneda.

Asimismo, el conductor repasó la acusación directa formulada por el funcionario nacional hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Kicillof quiere a la gente pobre, dijo Caputo. Y acá está la clave de la frase entre el cielo y el infierno", remarcó Majul sobre los términos utilizados por el titular de Hacienda para polarizar con el referente peronista.

El temor del mercado ante un posible retorno del kirchnerismo

Más adelante, el periodista puntualizó que el propio ministro admitió un factor que la administración nacional solía relativizar en sus discursos públicos. Según explicó Majul al aire, "Caputo también reconoce algo que hasta ahora el gobierno negaba: 'El mercado tiene miedo'".

Para concluir su análisis sobre la coyuntura nacional, el conductor de LN+ remarcó que ese recelo de los inversores responde a la incertidumbre electoral y al planteo de medidas que generan desconcierto. De acuerdo con lo expuesto en el programa, el temor financiero radica en la posibilidad de que en 2027 regrese el pasado y en la influencia de ideas de ciertos economistas que provocan confusión en el rumbo económico.