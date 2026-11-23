El furcio de Luis Novaresio generó risas entre sus compañeros durante la presentación de una sección.

La presentación de una sección de moda terminó de una manera inesperada en Buen Día A24. Luis Novaresio intentaba explicarles a los televidentes de qué trataba el segmento de su compañero Juan Fernández cuando cometió un furcio que provocó las risas de todo el estudio.

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El conductor aseguró que la columna era "un momento crucial del programa" y comenzó a introducir a su compañero. Pero, al hablar de las tendencias que iba a presentar, se equivocó: "Marca tendencia en la droga", dijo, antes de advertir lo que acababa de salir al aire.

La reacción fue inmediata. Entre risas y exclamaciones, una integrante del equipo se despidió en broma del resto, mientras Novaresio intentaba retomar la presentación.

La reacción del equipo al furcio de Novaresio

"¿Qué decirle? No sé cómo salir de acá", expresó el conductor, todavía en medio de las risas. Después consiguió corregirse y aclaró que su compañero marcaba tendencia "en la ropa".

Uno de los integrantes del programa lo ayudó a precisar la frase: "En la moda, claro, en la moda". Sin embargo, el clima distendido continuó incluso después de que apareciera la presentación de la sección, titulada Juan, mi momento.

Al recordar cómo había reaccionado, Juan contó: "Yo estaba así y me quedé duro". La elección de esa última palabra provocó una nueva ronda de risas y llevó a Novaresio a interrumpirlo: "No, duro no".

"Mamita querida", lanzó el conductor, antes de que el equipo intentara avanzar con el segmento tras el desopilante intercambio.