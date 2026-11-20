El periodista Luis Novaresio se refirió al debate sobre la reforma política que impulsa modificaciones en el sistema electoral y cuestionó con dureza los argumentos del gobierno de Javier Milei vinculados al ahorro fiscal. Durante su intervención en A24, el conductor desmintió que la posible eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) responda a una necesidad real de reducir el gasto público.

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Novaresio aclaró en primer lugar su postura respecto a la herramienta electoral antes de profundizar en su análisis. En ese sentido, remarcó que su planteo no surge de una defensa ciega al mecanismo vigente, sino de una lectura crítica sobre las intenciones que se esconden detrás de las iniciativas legislativas en danza.

"Mentira lo del gasto": el cálculo sobre el costo de las elecciones

"Alguien, como con muy buena fe me decía, ¿por qué defendés el gasto en las PASO? No, yo no defiendo, no estoy enamorado de las PASO, es un sistema que no se utilizó como corresponde", comenzó explicando el conductor frente a las cámaras de televisión.

Inmediatamente después, el periodista contrastó las justificaciones económicas con una comparación sobre los números del Congreso de la Nación. "Ahora, ¿sabés cuánto cuestan las PASO? Un asesor por senador. Un asesor por senador. Mentira lo del gasto. Te están queriendo zaracear que quieren ahorrar plata sacando las PASO. ¡Sarasa!", exclamó de manera categórica.

Según su planteo, el argumento económico funciona como una excusa discursiva para tapar el verdadero objetivo político. Novaresio sostuvo que lo que se busca es entorpecer el armado de los espacios opositores: "Lo que quieren es, ¿cómo lo digo en castellano televisivo? Poner fango en la discusión para que el de enfrente no tenga resuelta la capacidad electoral para la próxima elección".

Las críticas al PRO y los cambios en el debate presidencial obligatorio

En su editorial en A24, Novaresio también apuntó contra el rol de la oposición, puntualmente contra la bancada del PRO. El periodista ironizó sobre el acompañamiento del espacio a las iniciativas legislativas sin un análisis previo exhaustivo.

"Entonces, no, derogamos las colectoras. Va el PRO ahí cual perrito faldero, sí, sí, sí, no vieron el proyecto. Ahora, no, volvemos para atrás. No derogamos las colectoras", describió respecto a las idas y vueltas en las negociaciones parlamentarias sobre las listas y los esquemas de votación.

Asimismo, el conductor advirtió sobre otra de las modificaciones que contempla la discusión política: la alteración de las condiciones en los debates de postulantes a la presidencia. "Che, van a derogar el debate presidencial obligatorio. Solo va a haber un solo debate si hay balotaje y no tiene sanción el que no va. Re, re, re transparente", señaló con ironía sobre el impacto institucional de esta medida.

La advertencia sobre una reforma "bien de cúpula"

Frente a la pregunta sobre si estos cambios impactan de lleno en el desarrollo de la contienda electoral, el periodista reflexionó sobre la importancia de confrontar a las figuras que aspiran a gobernar. "Vos decís, ¿cambia el debate? No, no es que no cambia, pero es exponerlo a los candidatos para que vean si pueden", argumentó.

Para concluir su exposición, Luis Novaresio sintetizó los dos ejes centrales que, desde su perspectiva, definen el actual proyecto de reforma y pidió no caer en engaños comunicacionales: "No te comas el amague de que la reforma política es para mejorar el sistema o para ahorrar plata. A, no se ahorra tanta plata, un asesor por senador. B, la cosa es que sea bien, bien de cúpula".