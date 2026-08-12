Inesperado: un famoso relator de ESPN será participante de un reality de canto en El Trece

El Trece tiene preparada una gran apuesta para el Prime Time: una edición de famosos de Es mi Sueño, el reality de canto que conduce Guido Kaczka. Será la segunda temporada de este certamen y los participantes ya fueron confirmados por la señal, generando gran emoción entre sus seguidores.

De entre todos ellos destacan personalidades como Yayo; Guillermo Andino y Leticia Bredice, aunque los futboleros se percataron de otras muy ligadas a su rubro: desde los exfutbolistas Jonás Gutiérrez y Pipino Cuevas, hasta uno de los relatores más particulares que tiene ESPN.

Un conductor de ESPN participará en un reality de canto

De quien estamos hablando es ni más ni menos que "Bambino" Pons, reconocido dentro del ambiente por la forma en que comunica los goles, cambiando la letra de icónicas canciones para amoldarlas a ciertos jugadores o eventos establecidos. Un ejemplo de ello es cuando entona el estribillo de "Hey Jude!" de los Beatles cuando Jude Bellingham anota, aunque no se limita solo a este escenario.

Los participantes confirmados para el nuevo certamen de canto de El Trece.

Otro de los detalles que lo hace especial dentro del ecosistema del relato y comentario deportivo son los apodos que otorga a los deportistas, como el caso de "maderita" Wood; "el oficinista" Kane; "sopita" Kuyt o "sin códigos" Terry. Ahora, el hombre cambiará las cabinas y el estadio por la pista de Es mi Sueño, donde podrá hacer gala de sus dotes con la música y buscará ser quien gane el certamen.