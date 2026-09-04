La conductora Viviana Canosa presentó en la pantalla de El Nueve un video que registró un tenso episodio vivido por Bettina Angeletti, la esposa del ex jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito Manuel Adorni. En la grabación, registrada con un teléfono celular dentro de un restaurante, se observa cómo la conductora de televisión se aproxima hasta la mesa donde se encontraba cenando Angeletti junto a un grupo de amigas y la increpa de forma directa por los gastos de la velada.

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La situación se desarrolló en un bar, en el cual Angeletti compartía la mesa durante lo que fue señalado en el lugar como una celebración personal. Al advertir la presencia de la mujer que filmaba, una de las acompañantes intentó frenar el registro y pidió que no molestaran, mientras Angeletti optó por mirar su teléfono celular para no contestar a las acusaciones que se sucedían a corta distancia.

Los reclamos a la esposa de Manuel Adorni

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Durante la filmación, Canosa comenzó señalando: "La mujer, la corrupta mujer del corrupto exjefe de gabinete Manuel Adorni. Mírala. Llegamos al bar, está Bettina Angeletti, la mujer de Adorni comiendo con todas las amigas". De inmediato, al acercarse a la mesa, lanzó: "Hola, Bettina, ¿cómo estás? La mujer de Adorni. ¿Cómo estás?", ante lo cual una de las presentes reaccionó pidiendo: "No, no rompas las bolas. No, no, no, pará".

Lejos de detenerse, la mujer continuó con los cuestionamientos en voz alta delante de los demás clientes del establecimiento: "¿Esta comida la pagamos nosotros, los argentinos? No, no, no. La moral como política de estado, no la cubras. Es la mujer, era la mujer del vocero y del jefe de gabinete de los argentinos. Todo con la nuestra", exclamó mientras continuaba registrando a quienes compartían la mesa con Angeletti.

En su reclamo, la persona que grabó el video vinculó la situación económica con el consumo en el local gastronómico: "Así hay que cuidar a la gente, a los argentinos que se están cagando de hambre". En paralelo, al advertir que la increpada utilizaba su dispositivo móvil, le advirtió: "Bettina, no le escribas a Manuel, que debe estar seguramente en La Cascada muy entretenido".

Cuestionamientos y referencias en el local

A medida que transcurrían los segundos y Angeletti continuaba sin contestar, la mujer insistió con acusaciones referidas a su situación patrimonial: "Ahí la tenemos a la mujer de Adorni, la que vive de la nuestra cómodamente, mientras... Ah, ¿es su cumpleaños? Mirá, la Argentina no es una fiesta, mi amor, y esta mujer se llenó de guita, no puede justificar el blanco".

La mujer que filmaba prosiguió preguntando a viva voz: "¿No nos vas a decir nada, Bettina Angeletti? ¿Vas a ir a La Cascada o a La Fernetería con la nuestra? Contanos". Asimismo, ironizó sobre los discursos políticos oficiales al señalar: "Es la batalla cultural, la moral como política de estado. Yo duermo bárbaro, no sé cómo duermen ustedes a la noche, Bettina".

Hacia el tramo final del material audiovisual emitido en televisión, quien sostenía la cámara dirigió un último señalamiento respecto a la seguridad: "La verdad que no sé si tenés todavía los custodios, si tenés los custodios que pagamos todos nosotros". A lo largo de todo el video, Angeletti mantuvo su postura de no confrontar de forma verbal y se limitó a utilizar su teléfono móvil mientras duró el escrache en el salón.