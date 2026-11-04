“Inconsciente”: así fue el desesperado llamado al 911 para salvar a Daniel Bifulco

El actor que alcanzó la popularidad por su participación en Los Jaimitos, uno de los sketches más recordados de VideoMatch (Telefe), Daniel Bifulco, murió abruptamente a los 56 años. Tras el hecho, trascendió nueva información sobre la causa de su muerte.

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Daniel Bifulco murió abruptamente a los 56 años.

Según los datos que reveló TN Show, el parte policial asegura que el episodio se desató durante las primeras horas de este miércoles: “Esta madrugada ingresa llamado al 911 por parte del hermano de Daniel Alberto Bifulco, de 56 años, denunciando que el actor se encontraba inconsciente en su domicilio”.

Además, el informe indicó que se solicitó asistencia médica y se hizo presente el SAME, quien constató el fallecimiento, en la casa de Franklin D. Roosevelt al 5200, de Villa Urquiza. Por otra parte, las fuentes policiales informaron que Bifulco “estaba recostado” y que no había signos de violencia.

Daniel Bifulco integró el trío humorístico más recordado de VideoMatch

Daniel Bifulco alcanzó una gran popularidad en la televisión argentina gracias a Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo “Vagoneta” Rodríguez en VideoMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli. El segmento se hizo conocido por sus personajes de niños traviesos, que interpretaban canciones infantiles con letras modificadas, rimas icónicas y remates de doble sentido.

Uno de los detalles más particulares del nacimiento del grupo fue la coincidencia con un acontecimiento familiar de Bifulco. En una entrevista reciente con Infobae, el actor contó que la primera grabación de Los Jaimitos fue el 5 de abril de 2001, el mismo día en que nació su hija Luciana.

En 2026, Bifulco volvió a reunirse con sus antiguos compañeros para recuperar el personaje en contenidos relacionados con el Mundial de fútbol y en el ciclo Infobae Mundial, conducido por Tinelli. El reencuentro permitió que una nueva audiencia conociera el estilo del trío y que quienes habían seguido sus sketches volvieran a disfrutar de sus canciones y ocurrencias.