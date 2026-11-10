El incómodo momento que vivió El Pelado Trebucq en pleno móvil en vivo desde la misa del Papa León XIV: “¿Qué hacés?”

Esteban Trebucq protagonizó un incómodo momento en vivo por LN+ durante la cobertura de la visita del papa León XIV a la Catedral Metropolitana.

El papa León XIV visitó la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el 9 de noviembre en el marco de su visita apostólica a la Argentina. Durante la cobertura de LN+ en el lugar, Esteban Trebucq y Débora Plager vivieron un incómodo momento que se viralizó rápidamente en redes sociales.

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Mientras ambos periodistas realizaban la cobertura en vivo de los hechos, una mujer se acercó y dejó caer un pañuelo en el piso para advertirle a Esteban Trebucq que se le había caído. Sin embargo, el periodista le aclaró que el objeto no era de su pertenencia. La situación llamó más la atención cuando la mujer volvió a acercarse para levantarlo del piso, en un gesto que generó desconcierto. Luego, Débora Plager reaccionó de inmediato: “¿Qué haces? No, no se le cayó. Muy extraño lo que acaba de pasar”.

El Sumo Pontífice visitó la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde encabezó la celebración de las vísperas junto a los obispos argentinos y los integrantes de los equipos sinodales. La ceremonia se realizó en el templo donde Jorge Bergoglio desarrolló buena parte de su ministerio como arzobispo de Buenos Aires, antes de convertirse en el papa Francisco.

El papa León XIV llegará a Luján para celebrar una misa histórica

El papa León XIV visitará este miércoles 11 de noviembre la ciudad de Luján, donde encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración está prevista para las 10 horas en la Plaza Belgrano y será una de las últimas actividades de su visita apostólica a la Argentina, antes de partir rumbo a Perú.

Antes de la ceremonia, el Pontífice realizará un recorrido en el Papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la plaza ubicada frente al templo. La misa será abierta al público, aunque habrá controles y restricciones de circulación para organizar el ingreso de los peregrinos.