Un conocido periodista de A24 sorprendió al dar un paso al costado de uno de sus trabajos y salió a explicar su decisión. Tras reiteradas consultas por su ausencia al aire, decidió hablar en un video en redes sociales. Su mensaje dejó claro que no se trata de una despedida definitiva.

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Quién es y qué dejó

Se trata de Sergio Lapegüe, que se tomó un tiempo de descanso de A24. El conductor había debutado en la señal en febrero y estaba al frente de Noche de noticias A24, de 22:00 a 23:00.

Sergio Lapegüe contó por qué abandono su programa en A24.

Su explicación

“Amigos, aquí estoy para saludarlos y para explicarles por qué no estoy a la noche en A24, muchos me están preguntando por qué no estoy yendo al canal”, comenzó diciendo. Y fue directo con el motivo: “Estaba muy cansado, muy agotado, y hablé con las autoridades para parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios”.

Una rutina agotadora

Lapegüe detalló cómo era su día a día. “Estaba haciendo cinco horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las dos, pero con el estómago lleno, o sea que dormía mal, la pasaba realmente mal y complicado”, contó. Y agregó que no le gusta faltar a ningún lado: “Saben que soy un poco loco con el tema del laburo”.

El periodista aclaró que sigue en otros espacios. “Sigo en el programa de la mañana de América, Lape Club Social Informativo, y obviamente en la radio, en La 100”, dijo. Es decir, su trabajo en la televisión y en la radio continúa sin cambios.

“El año que viene vuelvo”

Sobre su regreso a A24, fue claro. “Dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados”, afirmó. Y cerró: “Voy a ordenar los horarios y el año que viene volvemos a A24”.

Una pausa con fecha

Con esa aclaración, Lapegüe despejó todo tipo de dudas sobre su futuro en el canal. No hay renuncia ni conflicto: hay un conductor que se dio cuenta de que, para seguir trabajando, a veces hay que frenar un poco.