Importante actriz reveló por qué rechazó ir a PH y le apuntó a Andy Kusnetzoff: "Es toda una movida..."

Araceli González rompió el silencio después de que trascendiera que rechazó la invitación a PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. En diálogo con SQP (América TV), la actriz explicó los motivos de su decisión y dejó varias reflexiones sobre la dinámica del programa.

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Lejos de cualquier enojo, aclaró que la convocatoria llegó como todos los años y que su vínculo con el conductor sigue intacto. “No fui a PH, pero estuve viendo algunas cosas que fueron sucediendo. Me invitaron como siempre. A Andy lo amo”, aseguró.

Araceli contó por qué rechazó ir a PH.

La falta de energía

Según contó, el problema es su agenda, ya que está enfocada en el lanzamiento de una plataforma y de su marca. “No tengo tiempo, estoy complicada y es toda una movida ir a un programa”, explicó, y agregó que hoy no tiene la energía necesaria.

Para Araceli, ese detalle no es menor en un formato donde se habla de la intimidad. “Ir a un lugar sin energía… podés cometer muchísimos errores”, advirtió. Además, admitió que el ciclo “lleva a un lugar de polémica” y que todos los años pasa algo con algún invitado.

El riesgo del cara a cara

La actriz también habló del segmento en el que los invitados se hacen preguntas entre ellos. A su entender, puede resultar atractivo que la pregunta no dependa del conductor, pero un error puede dejar mal parado tanto al que pregunta como al que responde. “Ahí hay que ser muy cuidadoso”, remarcó.

En esa línea, opinó sobre el fuerte cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa. “Lo vi, me pareció un montón todo. Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de p…, simplemente porque es muy fuerte y no lo sabes abordar”, sostuvo, y subrayó que hay un límite para exponerse.

Elogios y proyectos

Para evitar malentendidos, cerró con un mensaje para el conductor. “Me gusta el programa de Andy y lo hace desde hace muchos años. Lo respeto y lo quiero”, afirmó.

En cuanto a su futuro, contó que tiene muchas ganas de volver a la televisión, aunque no sabe si por las mañanas. Además, reveló que recibió una oferta para el año que viene y una propuesta de streaming en Olga, que le encanta pero que todavía tiene que conversar. Así que, aunque esta vez le dijo que no a PH, todo indica que Araceli no piensa desaparecer de la pantalla.