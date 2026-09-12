Iliana Calabró conmovida: reveló el grave estado de salud de su pareja

Iliana Calabró volvió a hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida en el último tiempo. La actriz se refirió al estado de salud de su pareja, Luis Alberto De Stefano, y dejó en claro que, pese a la mejoría, el proceso todavía está lejos de haber terminado.

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Una internación que marcó un antes y un después

El empresario marmolero fue internado hace casi dos meses tras una severa complicación pulmonar derivada de su EPOC de base, que se agravó con una neumonía. El cuadro lo llevó a permanecer intubado durante varias semanas, en un estado que llegó a ser sumamente crítico. Esa etapa condiciona hoy su recuperación, que avanza pero de manera gradual.

Iliana Calabró contó el estado de salud de su pareja.

"Está mucho mejor", pero con reservas

En diálogo con Desenchufadas, Calabró contó cómo atraviesa este momento junto a De Stefano. "Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses", reconoció la actriz, aunque enseguida marcó que la evolución no implica un alta definitiva: "No está bien todavía", advirtió, dejando en evidencia que el camino de recuperación sigue abierto.

Según explicó la conductora, la próxima etapa para el empresario será la rehabilitación. "Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces necesita una rehabilitación", detalló. Y agregó una reflexión sobre lo que implica un período tan extenso de internación: "Cuando está mucho tiempo internado se tiene que rehabilitar para recuperar su vida normal".

El momento más crítico

Fue en ese mismo ida y vuelta donde Calabró reveló la frase que dimensionó la gravedad de lo vivido. "Estuvo a un paso de pasar al otro lado", expresó al recordar el peor momento del cuadro que atravesó su pareja, en referencia a las semanas en las que De Stefano permaneció intubado y en estado crítico.

La preocupación de la actriz también se hizo visible durante un viaje reciente a Salta. Mientras era entrevistada, aprovechó para recolectar estampitas de la Virgen del Milagro con la intención de llevárselas a De Stefano, un gesto que reflejó la manera en que acompañó la recuperación de su pareja incluso en la distancia.

Un proceso en marcha

Con esta actualización, brindada el 11 de septiembre de 2026, quedó claro que la salud de De Stefano mejora de a poco, pero que la recuperación total todavía demandará tiempo. La rehabilitación aparece como el próximo paso para que el empresario pueda, según las palabras de Calabró, "recuperar su vida normal".