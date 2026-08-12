Ignacio Ortelli soltó un batacazo político sobre Bullrich que preocupa al Gobierno: "Ayer"

Ignacio Ortelli analizó el posicionamiento de Patricia Bullrich dentro del gobierno de Javier Milei y advirtió que la senadora comienza a moverse con un perfil propio. En Radio Rivadavia, el periodista señaló que Bullrich "se movió como una presidenciable" y aseguró que dentro del oficialismo la observan con cierta desconfianza.

"Atención con este título de Bullrich, que ayer se movió como una presidenciable. Yo no sé si es su intención o no", planteó Ortelli al analizar la intervención de la ministra. El periodista sostuvo que el posicionamiento de Bullrich no pasó inadvertido dentro del Gobierno. "En el Gobierno la miran con un poco de desconfianza", afirmó.

La frase de Bullrich que encendió las especulaciones

El punto de partida del análisis fue una declaración de la ministra sobre las dificultades que enfrenta una gestión que impulsa reformas. "Un gobierno que reforma y va para adelante en algún momento choca", había dicho Bullrich.

Para Ortelli, la frase puede llamar la atención si se la escucha de manera aislada, pero no necesariamente anticipa un conflicto político con Milei. "Esto, si te limitás a escuchar la frase, ¿es un presagio de lo que pueda ocurrir? Yo creo que no", explicó.

Ortelli reveló en vivo una preocupación dentro del gobierno de Javier Milei.

La explicación detrás de la derrota del Gobierno

El periodista interpretó que las palabras de Bullrich estuvieron vinculadas con las dificultades que tuvo el oficialismo para conseguir que el Congreso aprobara la ley de inviolabilidad a la propiedad privada en los términos que pretendía. "Yo creo que lo que manifestó Bullrich tiene que ver con la explicación de por qué la ley de inviolabilidad a la propiedad privada no se aprobó como el Gobierno quería", sostuvo Ortelli.