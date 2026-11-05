Ignacio Ortelli reveló dónde "quedó Milei" y preocupó al Gobierno: "Lamentablemente"

Ignacio Ortelli lanzó una fuerte advertencia sobre Javier Milei tras la derrota republicana en Estados Unidos y cuestionó la estrategia política del Gobierno. En Radio Rivadavia, sostuvo que el Presidente quedó "en el extremo, lamentablemente para los argentinos".

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"De esta manera no se construye una mayoría", afirmó Ortelli al analizar el escenario político de Javier Milei. Según el periodista, el Presidente mantiene un perfil muy marcado, pero debería volver a convocar a otros sectores, como ocurrió durante la campaña electoral de 2023. "Nosotros lo venimos diciendo desde que asumió Milei", sostuvo Ortelli, y remarcó que una estrategia basada exclusivamente en la confrontación puede dificultar la construcción de una mayoría electoral.

El periodista también cuestionó una interpretación sobre las razones que llevaron a Milei a ganar las elecciones de 2023. "Milei en 2023 no ganó por la motosierra. Eso es una equivocación pensarlo", señaló.

Ignacio Ortelli reveló dónde "quedó Milei" y preocupó al Gobierno.

El mensaje de Milei en 2023 y el voto del Conurbano

Para Ortelli, el triunfo de Milei no se explicó únicamente por la propuesta de ajuste representada por la motosierra. "Milei ganó por vender un mensaje anticasta con la motosierra en la mano, pero también prometer una economía mejor para sectores vulnerables del Conurbano bonaerense", explicó.

El periodista remarcó que esos sectores acompañaron al actual Presidente tanto en las PASO como en las elecciones generales de 2023. En ese sentido, planteó dudas sobre la capacidad actual del oficialismo para conservar aquella base electoral. "Cuidado porque ese electorado del 56% no sé si está. Y tampoco sé si está el electorado del 30% completo", advirtió Ortelli.