Ignacio Ortelli le dio la peor de las noticias a Javier Milei en vivo: "Duro revés"

Ignacio Ortelli analizó este miércoles por la mañana, durante su programa en Radio Rivadavia, el escenario político que enfrenta Javier Milei y lanzó una advertencia que podría complicar los planes del Gobierno de cara a las próximas elecciones.

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El análisis surgió a partir de la situación de Patricia Bullrich y las dudas que mantiene respecto de su futuro político. Según Ortelli, la ministra todavía evalúa sus alternativas porque el escenario electoral de Milei no está completamente definido.

Javier Milei podría ver complicada su reelección.

¿Qué dijo Ortelli sobre el futuro de Milei?

“Mientras la reelección de Milei no esté garantizada, ella es proclive a poner todas las cartas sobre la mesa”, explicó el periodista, quien incluso contempló la posibilidad de que Bullrich impulse una candidatura propia o termine confluyendo en una fórmula junto al actual mandatario.

Para Ortelli, esta incertidumbre podría representar “un duro revés para el Gobierno”, especialmente porque diferentes dirigentes comienzan a analizar sus propios movimientos en función de las posibilidades electorales de La Libertad Avanza. En ese sentido, el periodista anticipó un escenario de fuerte actividad política durante las próximas semanas. “Vamos a tener días muy intensos”, sostuvo.

Uno de los puntos que también puso bajo la lupa fue el Congreso. Ortelli consideró que el mismo no lograría avanzar con la eliminación de las PASO durante octubre, una de las expectativas que tenía el oficialismo. Sin embargo, marcó una diferencia importante respecto de otro punto: “Sí creo que va a salir aprobado el presupuesto”.

Además, según su análisis, algunos buscarían directamente no enfrentarse electoralmente con el espacio de Milei, mientras que otros podrían plantear una “competencia light”. El objetivo detrás de esa estrategia sería evitar que el voto antikirchnerista termine dividido y facilitar acuerdos políticos en los distintos territorios.

Mientras tanto, el escenario opositor también presenta diferencias según cada provincia. Ortelli explicó que allí donde gobiernan dirigentes alejados del kirchnerismo, serán ellos quienes tengan mayor capacidad de decisión, mientras que en los distritos donde son oposición, el espacio buscará seguir las directivas de Cristina Kirchner. Así, según el análisis de Ortelli, el futuro electoral de Milei todavía presenta demasiadas variables abiertas como para dar por segura una reelección.