Un tenso intercambio se produjo entre Ignacio Ortelli y Pablo Quirno durante la última emisión de La Noche de Mirtha. En medio de una conversación sobre el respaldo social al Gobierno de Javier Milei, el periodista le planteó al canciller que los constantes insultos y agravios del Presidente podrían generar rechazo incluso entre quienes acompañaron a La Libertad Avanza en las urnas, pero no forman parte de su núcleo más duro.

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Todo comenzó cuando Quirno hizo referencia a la existencia de una "mayoría silenciosa" que, según su interpretación, no participa del ruido cotidiano de la política, pero se expresa cuando llega el momento de votar. "Hay una sociedad que también creo que en algún momento, en algún punto, pasó en la visita del Papa: una mayoría silenciosa que dice 'yo no estoy en el ruido todos los días, pero cuando me tengo que expresar, voy y me expreso'", sostuvo.

Los invitados para La Noche de Mirtha del sábado 21 de noviembre.

Nacho Ortelli cruzó a Pablo Quirno

Sin embargo, Ortelli recogió esa definición y le planteó una contradicción respecto del estilo confrontativo del mandatario. "Pero a esa gente no le gusta el ruido y, tal vez, cuando escucha al Presidente insultar o agraviar, esa gente que no es la más fanática, no es la que los apoya a ustedes del 30%, sino la que se sumó con Bullrich, me parece que hay ahí algo para revisar por parte del Gobierno de cara a la elección", señaló, para luego ser aún más directo al poner en discusión la estrategia comunicacional del oficialismo: "Si van a competir en la elección con Milei insultando periodistas, por ejemplo, no es el camino, me parece".

La respuesta de Quirno buscó establecer una diferencia entre los ataques del Presidente a los medios de comunicación y los agravios dirigidos al conjunto de la ciudadanía. "Hay una cuestión que hay que diferenciar: una cosa es insultar a la sociedad y otra cosa es insultar a los periodistas", argumentó.

Fue allí cuando Juana Viale también se metió en la discusión y cuestionó esa distinción con una breve intervención: "Los periodistas muchas veces son el reflejo de la sociedad", planteó la conductora.