Horacio Pagani se fue al pasto con un comentario sobre Daniela Celis al aire: "Se la..."

Horacio Pagani protagonizó un tenso momento al aire de Bendita luego de realizar un comentario totalmente desubicado sobre Daniela Celis, algo que obligó a sus propias compañeras de panel a intervenir en vivo para frenarlo.

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El contexto que derivó en el papelón

Todo ocurrió mientras en el estudio analizaban un fragmento de Patria y Familia, el ciclo en el que Celis se había quebrado al hablar de su actualidad sentimental tras la separación y de la falta de intimidad que atraviesa en esta etapa. Pagani, que no había entendido bien el motivo del llanto de la ex Gran Hermano, generó que Tamara Pettinato le explicara la situación de manera directa: "Horacio, no sé si entendiste, la chica lloraba porque no tiene con quién tener sexo".

El comentario de Pagani que encendió las alarmas

Lejos de bajarle el tono al intercambio, la respuesta del periodista escaló rápidamente la tensión en el piso. "Esto salió por televisión. Ya me di cuenta. ¿Va a llorar a la televisión porque no tiene sexo? La agarra una manifestación de tipos y se la...", alcanzó a decir Pagani antes de ser frenado de manera abrupta por sus compañeras.

Ante la gravedad de lo que se estaba por decir, Pettinato directamente le tapó la boca con la mano para impedir que completara la frase. Acto seguido, la conducción del segmento quedó en manos de Edith Hermida, quien optó por cederle rápidamente la palabra a otra panelista para desviar el eje de la conversación y retomar el ritmo habitual del programa.

Un episodio que generó repercusión

El desubicado comentario de Pagani no tardó en viralizarse en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la actitud del periodista y remarcaron lo violento que resultó el comentario hacia Celis en un contexto en el que la ex participante había compartido un momento de vulnerabilidad emocional. Por el momento, ni Pagani ni la producción de Bendita se pronunciaron oficialmente sobre lo ocurrido.