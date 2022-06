Festejan los 80 años de Paul McCartney con música y lectura

Paul McCartney, uno de los músicos más influyentes en la historia del rock, cumplirá 80 años y los fans argentinos se preparan para celebrarlo con conciertos y actividades que se llevarán a cabo este viernes 17 y sábado 18.

Uno de los epicentros de los festejos locales será el viernes a las 20.30, en el bar Flashback, ubicado en el barrio de Palermo, y estará encabezado por el periodista, escritor y músico Julio Martínez, autor del libro "McCartney. Sobreviviendo a la canción perfecta" y responsable de Calico Skies Radio, el primer y único proyecto audiovisual del país dedicado al legendario artista británico.

En la fiesta, con entrada libre y gratuita, se hará un repaso musical de la vida y obra de McCartney, sobre las páginas del primer libro argentino dedicado a su carrera, publicado por Editorial Mil Campanas, que ya transita por su segunda edición.

La revisión de la publicación estará acompañada de un repertorio de canciones interpretadas en vivo, desde la época beatle hasta sus trabajos en solitario, sobre discos esenciales como "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Band On The Run", "McCartney II" y "The Beatles".

Ese mismo día, Nube 9 llevará su homenaje a Paul a La Plata, con un show que ofrecerá desde las 21 en La Ferretería Club Cultural; en tanto que al día siguiente, día del cumpleaños del eterno beatle, el grupo de Fernando Blanco y Lucrecia López Sanz dará una doble función, a las 19 y 21, en Rondeman Abasto, de esta ciudad.

Con información de Télam