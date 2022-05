Actrices y figuras de Hollywood se pronuncian contra la anulación del derecho al aborto en EEUU

Susan Sarandon, Whoopi Goldberg y la comediante Amy Schumer son algunas de las figuras de Hollywood que se pronunciaron en redes sociales durante las últimas horas tras conocerse la intención de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el fallo que desde 1973 consagra el derecho al aborto en ese país.

La noticia fue dada a conocer ayer por el sitio de noticias Político, medio que tuvo acceso al borrador filtrado del dictamen del máximo tribunal que califica como "atrozmente errónea" la decisión sobre el histórico caso "Roe versus Wade", y que, de no modificarse, transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres estadounidenses.

En ese sentido, Variety repasó las declaraciones de varias intérpretes y otros nombres propios de esa industria audiovisual, entre las que destaca la reconocida Susan Sarandon, quien en su cuenta de la red social Twitter llamó al Partido Demócrata -que no solo ocupa la Casa Blanca sino que ostenta la mayoría en ambas cámaras legislativas- a "abolir la obstrucción" y dar carácter de ley al fallo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Quizás algunos de ustedes, activistas de teclado, deberían salir a las calles y usar su energía para hacerlos responsables", escribió en su mensaje la protagonista de "Thelma y Louise".

En tanto, Whoopi Goldberg, recordada por sus papeles en "El color púrpura" y "Ghost: La sombra del amor", aprovechó su espacio como conductora en el programa diurno "The View" para expresarse sobre el tema: "Este es mi cuerpo, ¿no me vas a dejar tomar mis propias decisiones sobre mi cuerpo? Ustedes no son quiénes para hacerlo", lanzó la actriz.

"Las mujeres de este país vivieron desde siempre con la ilegalidad del aborto, y cuando deciden que algo no es correcto para ellas, toman cartas en el asunto. Bueno, nos cansamos de tropezarnos con mujeres en baños públicos provocándose abortos porque no había ningún lugar seguro, limpio, para hacerlo. Esta ley llegó porque las personas buscaban eso", siguió.

En esa línea, Goldberg enfatizó que "no se trata de una cuestión religiosa, sino de una cuestión humana": "Abortar no es fácil. Tomar esa decisión no es fácil, no es algo que las personas hagan a la ligera. Si no contás con los medios para entender eso, si empezás por decirme que voy a arder en el infierno, entonces no estás preocupándote por mí como ser humano, esté de acuerdo o no con tu religión, y eso no está bien", reflexionó.

Por su parte, la intérprete y comediante Amy Schumer, quien fue una de las anfitrionas en la última edición de los premios Oscar que se realizó el pasado 27 de marzo, publicó una sintética imagen en su cuenta de Instagram que rezaba: "A las calles": "Dennos nuestra dignidad o la tomaremos. Es por esto que luchamos. Nos vemos por ahí, mujeres", señala el texto con el que acompañó el post.

"Nuestra Corte Suprema le declaró la guerra a más de la mitad de nuestra ciudadanía, las mujeres y personajes gestantes. La anulación de 'Roe versus Wade' es un acto de violencia política en nuestra contra y no lo vamos a aceptar. Vamos a pelear y no nos vamos a detener. Nunca", aseveró también Amber Tamblyn, conocida por sus papeles en la exitosa serie de televisión "House" y el filme "127 horas".

La cantante Sara Bareilles y las actrices Rosanna Arquette, Kathy Griffin y Lynda Carter, quien inmortalizó a la superheroína Mujer Maravilla en su tira de TV de los 70, también utilizaron sus cuentas de Twitter para expresar su oposición a la posible resolución de la Justicia.

Además, algunos hombres del circuito hollywoodense dieron a conocer sus posturas en redes sociales, como los populares actores Mark Ruffalo y George Takei y los guionistas, productores y directores Judd Apatow y Christopher Miller.

Con información de Télam