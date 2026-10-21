La historia de amor de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo: cómo se conocieron

Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo se conocieron en 1988 en una discoteca de Campana, cuando el exarquero todavía daba sus primeros pasos en el fútbol profesional

La historia de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo comenzó mucho antes de que el exarquero se convirtiera en una figura inolvidable de la Selección argentina. Un encuentro casual en una discoteca, un casamiento organizado en poco tiempo y una luna de miel de apenas cuatro días marcaron el inicio de una relación que se consolidó con los años y la llegada de sus tres hijos.

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Cómo se conocieron Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo

El romance entre Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo comenzó en 1988, cuando ambos coincidieron en Level, una discoteca ubicada en la ciudad bonaerense de Campana. En aquel momento, el futbolista todavía estaba construyendo su carrera profesional y se encontraba lejos de la popularidad que alcanzaría años después con el seleccionado nacional.

El encuentro despertó el interés del entonces arquero, que decidió tomar la iniciativa para acercarse a la joven. A partir de aquella primera coincidencia, comenzaron a conocerse y dieron los primeros pasos de una relación que pronto adquiriría mayor compromiso.

La historia se desarrolló en una etapa en la que las obligaciones deportivas ya condicionaban la vida cotidiana del futbolista. Los viajes y las oportunidades laborales en el exterior obligaban a organizar los tiempos de otra manera, una circunstancia que terminaría influyendo también en los planes de la pareja.

El casamiento de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo en 1989

Después de aproximadamente un año y medio de noviazgo, Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo decidieron casarse. La boda se celebró en 1989, en medio de una agenda deportiva que exigía tomar decisiones con rapidez.

El arquero debía continuar con sus compromisos profesionales en Colombia, por lo que la posibilidad de permanecer mucho tiempo en la Argentina era limitada. La distancia ya formaba parte de la relación y las conversaciones telefónicas se habían convertido en una herramienta fundamental para mantenerse en contacto durante las ausencias.

En ese contexto, formalizar el vínculo fue una manera de consolidar el proyecto de vida que habían comenzado a construir juntos. La organización del casamiento estuvo atravesada por la necesidad de aprovechar el tiempo disponible antes de que el futbolista tuviera que regresar a sus actividades.

La boda fue uno de los primeros grandes acontecimientos de una historia que se extendería durante décadas, acompañando los cambios personales y profesionales de ambos.

La pareja se casó en 1989, después de un año y medio de noviazgo. Los compromisos deportivos del futbolista condicionaron la organización de la boda.

Por qué Sergio Goycochea tuvo una luna de miel de cuatro días

Uno de los detalles más particulares de los comienzos del matrimonio fue la breve luna de miel. Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo disfrutaron de apenas cuatro días juntos antes de que el arquero debiera retomar sus obligaciones laborales.

La agenda del fútbol profesional imponía sus propias reglas y los tiempos para descansar o realizar viajes personales eran reducidos. Por eso, la pareja tuvo que adaptar una etapa tradicionalmente asociada al inicio de la vida matrimonial a las exigencias de la carrera deportiva.

Aunque la luna de miel fue corta, la relación continuó afianzándose a pesar de las distancias. La experiencia de organizar la vida en función de los compromisos del arquero se convirtió en parte de una dinámica que acompañaría a la familia durante los años siguientes.

Los tres hijos de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo

Juan Cruz, Paloma y Bautista son los tres hijos de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo, quienes construyeron una familia mientras desarrollaban sus respectivos caminos profesionales.

Con el paso del tiempo, Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo formaron una familia con tres hijos: Juan Cruz, Paloma y Bautista. La llegada de los chicos abrió una nueva etapa en la vida de la pareja, que debió combinar las responsabilidades familiares con sus respectivos proyectos profesionales.

Goycochea continuó ligado al deporte y, después de su retiro como futbolista, encontró un lugar en los medios de comunicación como conductor y comentarista. Su trayectoria quedó especialmente vinculada a sus actuaciones con la Selección argentina, sobre todo durante el Mundial de Italia 1990.

Por su parte, Ana Laura Merlo desarrolló proyectos relacionados con el diseño y la moda, construyendo su propio recorrido profesional.

La historia de ambos comenzó en una discoteca de Campana y avanzó entre viajes, compromisos laborales y cambios familiares. Desde aquel encuentro de 1988 hasta la formación de su familia, su relación acompañó distintas etapas de sus vidas, mucho antes de que Goycochea alcanzara la consagración internacional que lo convirtió en un nombre emblemático del fútbol argentino.