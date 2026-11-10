La historia de amor de Guido Kaczka y Soledad Rodríguez: cómo se conocieron

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez se conocieron en 2011 durante un encuentro en el Hipódromo y comenzaron una historia de amor que continúa hasta hoy.

La vida sentimental de Guido Kaczka estuvo marcada por distintas etapas, aunque su relación con Soledad Rodríguez se convirtió en uno de los capítulos más importantes de su historia personal. Desde el comienzo del romance hasta la formación de una familia numerosa, la pareja construyó un vínculo que logró mantenerse alejado de la exposición mediática.

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Guido Kaczka y Soledad Rodríguez: el primer encuentro en 2011

La historia de amor comenzó en 2011, durante un after office organizado en Espacio Darwin, dentro del Hipódromo. Por entonces, el conductor atravesaba un período de cambios personales luego de su separación de Florencia Bertotti, con quien había tenido a su primer hijo, Romeo.

En aquella reunión, Guido Kaczka conoció a Soledad Rodríguez, licenciada que no pertenecía al ambiente artístico. Su personalidad llamó la atención del conductor, que decidió acercarse para iniciar una conversación. Sin embargo, en lugar de recurrir a las preguntas habituales para romper el hielo, eligió una estrategia bastante particular.

Mientras otro hombre intentaba conquistarla con un intercambio más convencional, Guido apeló a su sentido del humor y le preguntó: “¿Te quedó plata en el corralito?”. La ocurrencia tomó por sorpresa a Soledad y consiguió lo que buscaba: hacerla reír y generar un primer acercamiento.

El conductor conquistó a Soledad con su particular sentido del humor durante el primer encuentro, en el que protagonizó una divertida anécdota.

La charla se extendió durante varias horas. Antes de despedirse, el conductor se ofreció a acompañarla hasta su casa y hasta se aseguró de que el número telefónico que ella le había dado fuera verdadero, según contó tiempo después.

La primera cita y un momento incómodo para Guido Kaczka

Aunque la conexión entre ambos fue inmediata, el inicio de la relación también estuvo atravesado por una situación personal delicada. Guido Kaczka todavía estaba procesando el final de su matrimonio con Florencia Bertotti y la reorganización de su vida familiar.

Ese contexto quedó especialmente presente durante la primera salida con Soledad. En un momento del recorrido en auto, apareció un folleto relacionado con el jardín de Romeo, su hijo con la actriz. El detalle generó cierta incomodidad en el conductor, que sintió que una parte de su intimidad quedaba expuesta en medio de una cita que recién comenzaba.

Sin embargo, Soledad Rodríguez comprendió las circunstancias que atravesaba y no permitió que ese episodio condicionara el vínculo. Con el tiempo, ambos lograron consolidar una relación basada en el compañerismo y el respeto por sus respectivas historias.

Por qué Guido Kaczka y Soledad Rodríguez mantuvieron su romance en privado

Después de los primeros encuentros, la pareja decidió avanzar sin apuros y preservar su intimidad. A diferencia de otras relaciones vinculadas al mundo del espectáculo, el noviazgo se mantuvo lejos de las cámaras y de las declaraciones públicas durante sus primeros meses.

Recién después de cumplir un año juntos, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez hicieron público el romance. Mientras él continuaba afianzando su carrera como conductor y productor televisivo, ella conservó su actividad profesional y una vida alejada de la exposición mediática.

Los hijos y la boda: cómo formaron una familia

Uno de los aspectos centrales de la relación fue la construcción de una familia ensamblada. Guido ya era padre de Romeo y, junto a Soledad, amplió su núcleo familiar con la llegada de tres hijos.

En 2014 nació Benjamín, el primer hijo de la pareja. Tres años después, en 2017, llegó Helena y, finalmente, en 2021 nació Eliseo. Así, la familia quedó integrada por los cuatro hermanos y sus padres.

Después de siete años de relación, la pareja celebró su casamiento en 2018 con una ceremonia rodeada de familiares y amigos.

En 2018, después de varios años de relación, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez formalizaron su vínculo con una boda civil y una celebración en el Hotel Alvear. Rodeados de familiares, amigos y figuras cercanas, celebraron una historia que había comenzado siete años antes en un encuentro casual.

Desde aquel primer intercambio de humor hasta la vida familiar que construyeron juntos, la pareja mantuvo una característica que definió buena parte de su recorrido: la decisión de resguardar su intimidad, incluso mientras la carrera de Guido crecía frente a las cámaras.