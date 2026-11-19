Leibele Schwartz, padre de Adrián Suar, desarrolló una extensa trayectoria musical y se destacó como intérprete de música popular y religiosa judía.

Con una extensa trayectoria en la televisión argentina, Adrián Suar se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional. Sin embargo, antes de alcanzar la popularidad como actor, productor y empresario, tuvo una historia familiar marcada por la inmigración, la música y una fuerte conexión con el mundo artístico.

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Dónde nació Adrián Suar y cuál es su verdadero nombre

Adrián Suar nació el 25 de marzo de 1968 en Queens, Nueva York, Estados Unidos. Su nombre completo es Adrián Kirzner Schwartz y es hijo de Lilian Keller y Leibele Kirzner, una pareja de inmigrantes judíos que llegó a territorio estadounidense antes de establecerse definitivamente en Argentina.

Durante su infancia y adolescencia, Suar creció junto a sus tres hermanos: Paul, Sabrina y Jeffrey Kirzner. Este último actualmente vive en el exterior. Después de regresar a Buenos Aires con su familia, cursó sus estudios secundarios en la Escuela Nº 5 Bartolomé Mitre.

Su vínculo con la actuación comenzó desde muy joven, en un entorno familiar donde el arte ocupaba un lugar importante. En 1983 debutó en televisión con la telenovela Pelito, producción que marcó el inicio de una carrera que posteriormente se expandió hacia la producción ejecutiva y la dirección de programación.

Quiénes son los padres de Adrián Suar y de dónde vienen

Los padres de Adrián Suar tienen raíces vinculadas con la inmigración judía y desarrollaron trayectorias artísticas en Argentina. Su madre, Lilian Keller, fue actriz y trabajó en teatro, televisión y espectáculos musicales. Su padre, Leibele Schwartz, se destacó como cantante lírico y popular, además de convertirse en una figura reconocida dentro de la música religiosa judía.

Ambos transmitieron a sus hijos una relación cercana con la cultura y las expresiones artísticas. En particular, la actividad profesional de Lilian tuvo una influencia importante en el interés de Adrián por la actuación, una vocación que encontró su espacio desde la infancia.

La familia atravesó una pérdida temprana cuando Lilian quedó viuda. Tiempo después, la actriz volvió a encontrar una pareja junto a Suárez, a quien conoció durante una noche en el teatro Gran Rex. A pesar de su recorrido profesional, siempre procuró mantener una relación cercana con sus hijos y separar, en la medida de lo posible, su vida familiar de su trabajo artístico.

Quién fue Leibele Schwartz, el padre de Adrián Suar

Leibele Schwartz, padre de Adrián Suar, desarrolló una extensa trayectoria musical y se destacó como intérprete de música popular y religiosa judía.

Yehuda Kirzner Schwartz, conocido artísticamente como Leibele Schwartz, nació el 22 de marzo de 1933. Su vocación musical apareció desde muy pequeño: a los ocho años ofreció su primer recital y, diez años después, debutó como actor y cantante en Nace una bandera.

En aquella obra compartió escenario con Berta Guershtein y Jacob Ben Ami, dos referentes del teatro judío en Argentina. Con el tiempo, consolidó una carrera como cantante popular y litúrgico.

Uno de sus principales reconocimientos llegó a través de su trabajo como jazan, una figura religiosa de la comunidad judía encargada de guiar las ceremonias e interpretar los cantos litúrgicos. Su voz y sus interpretaciones lo convirtieron en un nombre destacado dentro de esa tradición musical.

Lilian Keller, la madre actriz que inspiró a Adrián Suar

Lilian Keller, la madre de Adrián Suar, fue actriz de teatro y televisión. Su recorrido artístico tuvo una influencia importante en los primeros pasos de su hijo en la actuación.

Lilian Keller también dejó una marca en el ambiente artístico argentino. Su recorrido incluyó distintas producciones teatrales y televisivas, además de participaciones en espectáculos musicales.

Su influencia fue especialmente importante en la formación de Adrián, quien encontró en la profesión de su madre una referencia cercana para desarrollar su propia vocación. Aunque eligió construir un camino diferente, primero como actor y luego como productor y empresario, creció en un ambiente donde los escenarios y la música formaban parte de la vida cotidiana.

Así, la historia familiar de Adrián Suar permite conocer otra dimensión de su trayectoria: sus raíces están ligadas a dos figuras que, desde disciplinas diferentes, construyeron su propio lugar en la cultura y el espectáculo.