Hay una ganadora: así dio la encuesta entre Yipio y Sol a dos horas de la final de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada llega esta noche a su instancia definitiva. Tras más de 200 días de encierro, Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos se enfrentan en la gran final del reality de Telefe, en una definición que promete coronar a una mujer por primera vez desde 2007, cuando Marianela Mirra se consagró campeona.

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Una recta final cargada de tensión

Las dos finalistas llegaron a este punto luego de una convivencia atravesada por roces y diferencias que sumaron todavía más expectativa a una votación que lleva varios días abierta. Mientras el público sigue enviando sus mensajes al 9009 para definir a la ganadora, las redes sociales se transformaron en un termómetro informal, aunque sin respaldo oficial de la producción, para intentar anticipar el resultado.

Yipio y Solange se enfrentan en la final.

La encuesta de Fede Bongiorno

En ese clima de incertidumbre, el periodista de LAM y Bondi, Fede Bongiorno, decidió sumar su propia medición a través de dos encuestas simultáneas en sus redes sociales, Twitter e Instagram. Los resultados, sin embargo, arrojaron un panorama completamente distinto según la plataforma consultada.

"Así dieron las encuestas FINALES sobre la ganadora de #GranHermano", publicó Bongiorno, detallando que en Twitter la ventaja fue clara a favor de Sol, mientras que en Instagram el resultado terminó siendo mucho más ajustado, con Yipio imponiéndose por menos de 300 votos en un virtual empate técnico. El propio comunicador se encargó de aclarar el carácter no vinculante de la consulta: recordó que se trata solamente de una encuesta y que el único voto que realmente define a la ganadora es el que se emite al 9009.

La encuesta de Fefe Bongiorno.

Una definición hasta último momento

El contraste entre ambas plataformas refleja el clima de paridad que atravesó toda la recta final del certamen, donde distintas cuentas y comunidades de seguidores publicaron sondeos con resultados opuestos día a día. Con las líneas de votación aún abiertas hasta el cierre de la gala, la definición entre Sol y Yipio se mantiene absolutamente abierta a horas de conocerse a la nueva ganadora de Gran Hermano.