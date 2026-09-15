El periodista Gustavo Sylvestre lanzó una contundente advertencia sobre el papel determinante que jugará la tecnología en las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. El conductor analizó los riesgos vinculados a la manipulación digital y remarcó la necesidad imperiosa de discutir los límites de estas herramientas en el ámbito democrático.

{{{htmlAmp}}}

Desde China, donde participa de un curso y realiza una visita profesional, Sylvestre consideró que la discusión global sobre estos avances tecnológicos contrasta de lleno con la desprotección que se vive en el plano local. "Es un momento en donde el mundo está discutiendo cosas tan importantes y que la Argentina esté, que los argentinos estemos totalmente desamparados", expresó el periodista respecto de la falta de un debate profundo en el país.

En ese marco, el comunicador sostuvo que la cobertura periodística debe asumir un compromiso central para informar a la sociedad con rigurosidad sobre estas dinámicas. "Esto es lo que tenemos que empezar a clarificar nosotros desde los medios en forma responsable", subrayó Sylvestre, al señalar que la próxima contienda estará marcada por el uso intensivo de recursos informáticos en el terreno electoral.

La advertencia de Gustavo Sylvestre sobre la inteligencia artificial

El conductor profundizó en el impacto de estas tecnologías y anticipó que los sectores de poder buscarán utilizarlas como un instrumento clave para sostenerse. "Se viene una campaña presidencial donde la derecha, para permanecer en el poder, va a hacer uso y abuso de lo que sea, incluso de la inteligencia artificial", afirmó con contundencia Sylvestre.

Para graficar los alcances de estas metodologías en la política local, Sylvestre recordó lo acontecido previamente con otros dirigentes del arco político. "Acuérdense que el año pasado los mismos libertarios, ¿se acuerdan que se lo hicieron a Macri en un fin de semana?", señaló al recordar los ataques digitales dirigidos contra el expresidente Mauricio Macri.

En esa línea, el periodista alertó sobre lo que podría suceder en un escenario de articulación entre distintas fuerzas de derecha frente a los espacios opositores: "Ahora imagínense lo que pueden hacer ellos unidos contra los partidos que se presenten a la próxima elección de la oposición". Ante esa posibilidad, remarcó la importancia de la atención ciudadana: "Por eso hay que estar muy muy alertas y tener en claro lo que y cómo se va a regular y las condiciones".

Como cierre de su análisis, Sylvestre vinculó la discusión sobre la inteligencia artificial con las reformas institucionales en agenda y reclamó fijar pautas normativas concretas. "Pretenden hacer una reforma electoral, bueno, que también se analice esto. ¿Qué forma se le va a dar o no en las campañas la inteligencia artificial?", concluyó, planteando que cualquier modificación al sistema debe contemplar reglas precisas sobre el uso político de la tecnología.