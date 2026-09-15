Grave denuncia de una exempleada de Marixa Balli: "Limpiarle el cul..."

Durante una transmisión en vivo de Sálvese Quien Puede (América TV), Yanina Latorre reveló una denuncia que recibió a través de sus redes sociales y expuso a Celeste Rodríguez, una exempleada que tuvo Marixa Balli en sus locales de comercio, quien aseguró que, luego de que la mediática la despidiera, le ofreció una cifra insignificante como indemnización argumentando que estuvo en negro.

{{{htmlAmp}}}

En ese sentido, la periodista detalló el mensaje: "Trabajé con Marixa cinco años y me echó por teléfono. Cuando era mi último día de trabajo le pregunté si me correspondía algo por estos años y ella me dijo que no porque trabajé en negro". Asimismo, aseguró que la mediática habría tenido empleadas de manera irregular por varios años y que todo salió a la luz cuando tuvo que cerrar sus locales a raíz de una crisis económica.

Luego, continuó leyendo el descargo que le envió la empleada: "Busqué una abogada y en la audiencia que tuvimos no se arregló nada porque me quería dar tres millones de pesos por cinco años de trabajo. Ahora echó a mi mamá que es mucho peor, también trabajó con ella pero 12 años, le faltó limpiarle el cul..., con eso te digo todo, a ella también le iba a dar su sueldo y aparte tres millones. Marixa al cambiar de local y quedarse en Rivadavia, recién ahí la puso en blanco, o sea que mi mamá habiendo trabajado 12 años, le corresponde solamente un año de antigüedad porque la blanqueó hace un año".

La respuesta de Marixa Balli

Rápidamente, el fragmento se viralizó en las redes sociales y la creadora de La Cachaca, Marixa Balli, dio su testimonio durante un diálogo con un cronista del programa. En ese marco, explicó: "Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, y lo que tiene que ver con lo artístico, perfecto, pero si tiene que ver algo con Xurama, eso directamente con mis abogados. No entiendo nada, igualmente te digo, cuando uno tiene locales y sos una persona pública, pueden pasar muchas cosas".

Marixa Balli durante un diálogo con un cronista de Sálvese Quien Puede (América TV).

Finalmente, señaló: "A la gente lo único que le interesa es el dinero, y lo entiendo, y lo comparto, me parece muy bien, hay actitudes y actitudes. No estoy hablando de este caso, porque eso le tendría que consultar a mi abogado, que es el que se encarga. La gente puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera, lo importante es que se pruebe, pero ya nada me sorprende. Tengo la consciencia tranquila de lo que hago, y tengo derecho también a cerrar un local si la situación no da, o sea, no voy a dejar un local abierto por otros temas que no sea por venta".