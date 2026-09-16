Gran Hermano: quién es Mathias Centurión, el novio de Yipio que le pidió casamiento en vivo

Gran Hermano Generación Dorada tuvo este martes su antepenúltimo programa. A poco menos de 24 horas que se decida a la flamanete ganadora de esta edición, tanto Solange "Sol" Abraham como Yisela "Yipio" Pintos recibieron la visita de sus afectos más próximos.

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La segunda en pasar al SUM para poder ver a su familia fue Yipio, quien primeramente se encontró con su novio, fundiéndose en un beso muy emotivo. Tras ello aparecieron excompañeras de la casa, pero sin duda alguna el momento de la jornada lo protagonizaron los tórtolos, luego de que él le propusiera matrimonio en vivo y en directo, algo que fue aceptado por la uruguaya, quien reaccionó sumamente emocionada.

¿Quién es Mathias, el novio de Yipio?

Mathias Centurión es un luchador de kickboxing y practicante de Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ). Además de eso, es influencer y mediático, ya que suele aparecer en programas de streaming y redes sociales dando su parecer sobre el desempeño que su pareja tiene en Gran Hermano Generación Dorada.

Lo primero que se supo de él fue cuando la propia jugadora habló sobre su noviazgo en el casting que realizó, marcando lo importante que es para ella el vínculo con Mathias, a quien se lo pudo conocer un poco más debido a cómo se levantó su perfil en el mundo virtual. Además de todo lo mencionado, tiene también un emprendimiento textil de sublimación de remeras, llamado "Mano".

Mathias Centurión junto con Yipio.

Uno de los momentos donde más tuvo el foco encima fue cuando notificó a la producción de Gran Hermano que su suegra no estaba bien de salud, razón por la cual Yipio abandonó el certamen, aunque luego pudo volver gracias a un Golden Ticket. Sin embargo, mucho se habló respecto a si lo expresado por Mathias fue verídico o una mentira.