Gonzalo Bonadeo destrozó a Milei y reveló lo que todos pensaban: "La guita"

Gonzalo Bonadeo cuestionó el ajuste del gobierno de Javier Milei al deporte argentino y advirtió especialmente por la situación de los atletas que compiten de manera individual. En Gelatina, el periodista puso como ejemplo al campeón olímpico José "Maligno" Torres, criticó la reducción del presupuesto y reclamó que se avance con una nueva ley de financiamiento para el deporte.

Bonadeo marcó una diferencia entre las disciplinas colectivas y los deportes individuales. Según explicó, quienes practican fútbol, básquet, vóley, rugby o handball pueden buscar oportunidades y financiamiento en clubes del exterior, mientras que para los atletas individuales el escenario es mucho más complejo. "En deporte individual se hace muy difícil, porque de Dujovne para acá han hecho pedazos al deporte argentino", afirmó.

El periodista cuestionó además la falta de continuidad de las políticas deportivas y apuntó contra distintos gobiernos. "Nunca hubo una gran política deportiva", sostuvo, aunque remarcó que desde 2018, con la modificación del esquema de financiamiento del Enard, la situación se agravó.

El caso del “Maligno” Torres

Para graficar las dificultades que atraviesan los deportistas de alto rendimiento, Bonadeo mencionó al campeón olímpico José "Maligno" Torres. "Hoy, un campeón olímpico argentino, el Maligno Torres, gana 800 dólares por mes de beca. ¿Qué carajo querés que haga un tipo con esa guita?", cuestionó.

Gonzalo Bonadeo destrozó a Milei y reveló lo que todos pensaban.

El periodista consideró insuficiente ese monto para que un atleta pueda desarrollar su carrera y competir internacionalmente, aunque reconoció que algunos deportistas consiguen apoyos adicionales. "Me da un poco de tristeza lo que está pasando con los pibes", agregó, antes de cuestionar que la ley de financiamiento del Enard, que "no afectaba el erario público", se haya caído por iniciativa del oficialismo. "La ley era un 1% de la telefonía celular, internet y cable que de nuestros bolsillos eran 900 pesos por mes. 10 lucas por año con toda la furia para solucionar el tema del deporte argentino y lo tiraron para atrás", dijo.

El tema es en qué se va la guita, en qué se gasta la guita, por qué se redujo tanto el presupuesto del deporte. A fin del año pasado estaba redactada la ley del Enard. 'No, no, una ley kirchnerista'. Primero, si es kirchnerista o si es búlgara me da lo mismo, que sea buena", agregó.