Durante su editorial en El Observador 107.9, el conductor Luis Majul analizó el panorama de la coyuntura nacional y sostuvo que la administración central cuenta con motivos concretos para celebrar. Según su planteo, existen variables tanto del área económica como del ámbito legislativo que representan avances significativos para la gestión.

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Al iniciar su análisis, el periodista remarcó: "Si este fuera un país normal, como la mayoría de los países que nos rodean, los países de Latinoamérica, el gobierno debería estar festejando tres noticias de alto impacto". A partir de esa premisa, desglosó los indicadores que sustentan su visión sobre el momento político y económico.

Las variables económicas

El primer punto destacado por Luis Majul estuvo centrado en la recuperación de la actividad comercial. El periodista subrayó "el fuerte repunte del consumo masivo en octubre" como una de las principales señales positivas para el oficialismo. Al detallar las cifras de este movimiento, explicó que la suba alcanzó el 6,2% en comparación con el registro del mes anterior y acumuló un incremento cercano al 1% en la medición interanual.

Como segundo factor económico, el conductor ponderó el desempeño del comercio exterior argentino al señalar "un nuevo récord histórico mensual de exportaciones". En ese sentido, detalló que las ventas externas del país lograron superar la barrera de los 10.000 millones de dólares en el último período medible, marcando un registro sin precedentes para la estadística mensual.

El debate por la suspensión de las PASO y el impacto en el PJ

En el terreno estrictamente político, Luis Majul situó como tercera noticia favorable la discusión legislativa para modificar el calendario electoral del próximo año. El eje central es el avance del dictamen para tratar en el Senado la suspensión de las elecciones PASO en una sesión programada para el día jueves.

De acuerdo con el análisis del conductor, la eventual aprobación del proyecto en la Cámara alta y su posterior ratificación en la Cámara de Diputados traería consecuencias directas en la dinámica de las elecciones. "Si se aprueba, primero en la Cámara alta y después en Diputados y se convierte en ley, no solo va a eliminar la incertidumbre electoral entre agosto y octubre del año que viene", aseguró.

Las complicaciones para la oposición

Asimismo, el periodista profundizó sobre los efectos colaterales que esta modificación provocaría en el principal espacio opositor. Al referirse puntualmente al Partido Justicialista, sostuvo que la eliminación de las primarias alteraría por completo la resolución de sus disputas de liderazgo.

En el cierre de su editorial, Luis Majul remarcó que la suspensión de las primarias "le va a generar un serio problema al PJ porque lo dejaría sin herramientas idóneas para resolver su salvaje lucha interna", consolidando así el paquete de hechos que el oficialismo tiene a su favor.