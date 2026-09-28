"La gente no lo está viendo": duro cruce de Nelson Castro a Milei

Durante el pase de sus programas en Radio Rivadavia, los periodistas Nelson Castro y Nacho Ortelli analizaron en detalle el tono y las declaraciones que dejó la reciente entrevista que el presidente Javier Milei concedió a la agencia internacional Bloomberg. En el intercambio radial, ambos conductores hicieron foco en el lenguaje técnico utilizado por el mandatario y en la creciente dificultad de sostener un diálogo periodístico en la Argentina sin que derive en una confrontación.

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El debate comenzó a partir de una frase del jefe de Estado sobre las mediciones económicas, puntualmente cuando intentó explicar que los ponderadores de los datos desestacionalizados estaban arrojando cualquier cosa. Frente a este punto, los periodistas remarcaron la distancia que se genera entre ese tipo de explicaciones estadísticas y la experiencia cotidiana de la sociedad en la calle.

El contraste entre las cifras técnicas y la calle

Al analizar los términos económicos planteados por el mandatario, se destacó el impacto que esas declaraciones generan en los oyentes comunes. La observación central apuntó a que la persona de a pie se pierde frente a los tecnicismos y percibe una realidad completamente diferente a la expuesta desde el discurso oficial.

En ese sentido, Nelson Castro remarcó el mensaje que surge ante estas afirmaciones presidenciales: "Mire, presidente, algo que usted está viendo así la gente no lo está viendo, lo está padeciendo de otra manera". De este modo, señalaron la evidente falta de sintonía entre los argumentos del mandatario sobre las estadísticas y las dificultades concretas que enfrenta la población en su vida diaria.

Las diferencias con la prensa extranjera y el riesgo del escándalo

El diálogo avanzó hacia las características propias del reportaje internacional y la reacción que habría tenido el mandatario de haberse tratado de un medio local. Nacho Ortelli y Nelson Castro coincidieron en que el reportaje fue particularmente intenso y que el trato hacia el Presidente estuvo condicionado por tratarse de una señal extranjera.

"Si la entrevista con Bloomberg la hubieses hecho vos, yo o cualquiera, los insultos de Milei hubiesen sido varios", señalaron durante la conversación al aire, al evaluar la suerte de que los periodistas internacionales cuestionaran las afirmaciones de manera amable y sin repreguntar con tanta insistencia para marcarle que las cosas no eran de ese modo.

La conversación desembocó finalmente en un interrogante directo sobre el escenario que enfrentan los periodistas locales al momento de intentar dialogar con el líder de La Libertad Avanza. La pregunta abierta reflejó la tensión existente: "¿Hoy en la Argentina se le puede hacer una entrevista al presidente Milei sin que termine en un escándalo?". Frente a esto, la respuesta en el estudio fue concluyente: "No, es difícil". En el tramo final del intercambio, recordaron además que en su momento Cristina Fernández de Kirchner directamente no otorgaba entrevistas a la prensa.