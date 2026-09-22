El conductor mega oficialista Jonatan Viale lanzó duras críticas contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, a raíz de su decisión de frenar la aplicación del nuevo marco legal para menores en el distrito porteño. La magistrada dispuso una medida que suspendió el nuevo régimen penal juvenil lo que motivó el duro editorial de uno de los periodistas preferidos de Javier Milei.

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Viale cuestionó los argumentos utilizados en las resoluciones de la funcionaria judicial y apuntó contra la inclusión de referencias de canciones de Lali Espósito en los textos de sus fallos. En ese sentido, calificó de manera irónica a la jueza como integrante de lo que denominó la "Asociación Amigos de la Delincuencia", al cuestionar su mirada doctrinaria frente al delito.

La referencia a Lali y los argumentos del fallo

"La canción de Lali dice: que no hay héroes ni villanos, que en la guerra nadie gana, que no alcanzan las dos manos, que no siempre el malo paga", leyó el conductor afín al gobierno para graficar su cuestionamiento sobre los fundamentos de la jueza.

A partir de esa cita, Viale profundizó su postura crítica: "O sea, la jueza De Marinis se basa en una canción de Lali para hacer fallos penales en la Ciudad de Buenos Aires". Si bien reconoció de forma inmediata que la práctica "no tiene nada de malo, no es ilegal", remarcó con ironía su preocupación sobre los criterios adoptados en el ámbito judicial: "No nos extinguimos de casualidad muchachos, en serio".

El cuestionamiento a la visión sobre el delito

El conductor analizó lo que consideró el trasfondo ideológico de las decisiones de la magistrada. "¿Qué está queriendo decir la jueza? Que no hay buenos ni malos, que no hay honestos ni villanos, que no hay decentes ni delincuentes", sostuvo Viale al interpelar el razonamiento de la resolución judicial.

En esa misma línea, describió la interpretación que, a su juicio, sostiene cierto sector sobre la responsabilidad penal: "O sea, el chorro que delinque, en realidad, es una víctima de la sociedad que lo excluye. Ergo, los verdaderos culpables de robos, de hurtos, de violaciones, de homicidios somos nosotros que los dejamos afuera del sistema opresor capitalista".

La postura sobre las sanciones y el discurso penal

Viale continuó su descargo con una caracterización satírica sobre los sectores a los que definió como progresistas: "Progres que juegan a ser el Che Guevara desde el Starbucks ahí de Plaza Serrano y escriben, escriben", fustigó. En ese sentido, ironizó sobre quienes sostienen esas posturas acusándolos de redactar fallos mientras leen Página 12 o concurren a talleres de meditación.

Para concluir su análisis sobre el fallo que frenó el régimen penal juvenil en territorio porteño, el periodista hizo hincapié en las declaraciones públicas previas de la magistrada. "Vos fijate como la misma jueza De Marinis dice en las conferencias que está abiertamente en contra de las sanciones", concluyó Viale al evaluar la posición doctrinal de la funcionaria.