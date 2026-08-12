El fuertísimo exabrupto de Yanina Latorre contra Camila Mayán en vivo: "Sos un..."

Yanina Latorre se metió de lleno en el reclamo que Camila Mayán le hizo a Alexis Mac Allister de seis millones de dólares, algo que generó gran revuelo en el plano mediático y de las redes sociales en los últimos dias. "No le corresponde. Ya lo expliqué yo. Le dieron 65 mil dólares, el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento, creo, y un auto. Ella cuando se separó, Mac Allister no había firmado ningún contrato millonario", expuso durante la más reciente emisión de su programa en El Observador.

En ese sentido, mencionó que en su momento el mediocampista estaba en "un equipo chico (el Brighton) donde ganaba tres mangos". "Salió campeón del mundo, pero por salir campeón del mundo tampoco te haces rico. Lo que ganó vino después. Ella pide seis millones de euros que, al momento de la separación, él no los tenía en el banco", aseveró.

Camila Mayán durante su noviazgo con Alexis Mac Allister.

El exabrupto de Yanina Latorre contra Camila Mayán

En línea con lo último mencionado, la blonda descarriló: "Ahí pide como una ganancia futuro, tipo, te chupo la pija a un plazo fijo. Chicos, cuando se ponen de novia con alguien, ella elige acompañarlo". "Yo estuve en ese lugar. Yo fui novia de Diego, bueno, después me casé. Hoy hace 32 años que me casé", comentó.

Luego de una pequeña pausa para reparar en ese detalle, prosiguió y sostuvo que "distinto fue Yanina Screpante, que vivió con el Pocho Lavezzi, mega millonario". "Cuando ella se separa del chico Mac Allister, todavía no había firmado un contrato bueno, después firma el contrato. El pibe la dejó, se enamoró de la amiga. Podemos hablar, como yo hablé una vez con el padre: decir que es un hijo de puta, que la cagó, que la traicionó, que la mintió, no sé, que la cagaba. Pero esa plata no la tenía", remarcó.

"Por estar de novia, no te corresponde guita", reiteró, para finalmente disparar: "Está mal de la cabeza. Se hizo famosa por eso. Empezó a laburar por ser la ex de Mac Allister. No la conocía nadie. Tiene un laburazo en Luzu. Está en un programa como Patria y Familia que le va bárbaro. Es influencer. Tiene marcas. Que se dejan romper los huevos. Aparte, si de cada novio te vas a llevar guita, sos un gato. Sos lo mismo que Luciana Salazar con Redrado".