El hijo de Marcos Camino publicó un fuerte descargo tras la muerte de su padre, el fundador del conjunto musical Los Palmeras.

Marcos Camino murió a los 76 años. Según informaron las autoridades policiales y distintos medios, las pericias oficiales indicaron que se trató de un suicidio. Tras este hecho, su hijo, a través de sus historias de Instagram, compartió un emotivo mensaje sobre los hechos.

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En ese marco, contó cómo vive este duelo y remarcó que agradece el respeto y cariño hacia su familia: “Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles. Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto”.

El duro descargo del hijo de Marcos Camino tras la muerte del músico.

Luego, expresó: “A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas. Hay muchas cosas que sé, muchas que calle y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”.

Qué le pasó a Marcos Camino

Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, murió el martes 10 de noviembre a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su profundo dolor y destacó el legado musical de quien fue una figura central en la historia del conjunto.

El músico fue encontrado sin vida en un inmueble donde funcionaba el estudio de grabación de la banda, en el barrio Candioti Norte. El informe policial difundido tras la muerte, reconstruyó cómo sus familiares llegaron hasta el galpón del estudio de grabación.

De acuerdo con el documento, una familiar contó a los efectivos que había observado mediante las cámaras de seguridad que el músico ingresó al galpón y que luego no volvió a salir. Ante la falta de noticias, se acercó al inmueble junto a un empleado para abrir el sector. Al ingresar, encontraron a Camino sin vida y dieron aviso a las autoridades.