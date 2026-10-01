Fuerte decisión de Telefe: levantan un mítico programa por problemas con el rating

La Peña de Morfi quedaría fuera de la programación de Telefe antes de que termine el año, en medio de una política de recorte de costos que viene aplicando la nueva gerencia del canal. El ciclo, que había regresado a la pantalla en abril para festejar sus diez años al aire, llegaría a su fin apenas unos meses después de ese relanzamiento.

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¿Cuál es el programa que levanta Telefe?

Fue el periodista Damián Rojo quien dio la información en Los Profesionales con Flor (El Nueve). "La Peña de Morfi, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, y un elencazo que hacen humor, deporte, cocina... llega a su fin a fines de noviembre", detalló, marcando una fecha concreta para la salida del programa de la grilla.

La Peña de Morfi termina en noviembre.

Rojo también precisó cómo se manejaría la situación laboral de quienes integran la producción. "Ya fueron notificados algunos productores, a quienes los van a reubicar en otro programa de la productora Corner, que es el de Sergio Lapegüe", explicó. Sin embargo, aclaró que no todos correrían la misma suerte: "Y a los demás... hay que ver si hay lugar para todos porque son un montón. Y los que hacen aire no creo que todos puedan ir al programa de Lapegüe".

¿Por qué levantan La Peña de Morfi?

La panelista Naiara Vecchio sumó el contexto que explicaría la baja del ciclo. "Tiene que ver con esta política de la nueva gerencia de abaratar costos y los contratos altos, si no rinden en rating, sacarlos...", señaló, vinculando directamente la salida del programa con una estrategia más amplia de reducción de gastos dentro del canal.

Un regreso pensado para el aniversario

La Peña de Morfi había vuelto a la pantalla el domingo 12 de abril, en el marco de una temporada especial por los diez años del ciclo, con Carina Zampini sumándose a la conducción junto a Diego Leuco en reemplazo de Lizy Tagliani. En aquel regreso, Zampini había expresado su entusiasmo: "Qué lindo estar acá, qué lindo equipazo que tenemos y qué lindo estar con todos ustedes de vuelta porque estamos de festejo".

La nueva temporada había sumado además a Santiago Giorgini, Nazareno Móttola, Pachu Peña, Pichu Straneo, Felicitas Pizarro y el Turco Husain como parte del elenco estable, en un relanzamiento que, de confirmarse esta información, tendría una vida mucho más corta de lo que se esperaba.