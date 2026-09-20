El fuerte cruce de Pfening y Martín Menem por el INCAA en lo de Mirtha: "Dejemos de..."

Con Mirtha Legrand nuevamente internada en el Sanatorio Mater Dei, fue Juana Viale quien volvió a reemplazarla en la más reciente emisión de La Noche de Mirtha, la cual contó con invitados más que importantes: Jésica Bossi, Álvaro Navía, Juana Repetto, Martín Menem y Guillermo Pfening.

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Durante la velada hubo momentos de todo tipo, incluyendo fuertes cruces en materia política, algo previsible teniendo en cuenta la presencia de uno de los hombres de mayor peso en La Libertad Avanza. Uno de los acontecimientos más marcados fue cuando el presidente de la Cámara de Diputados criticó al INCAA, algo que generó un áspero ida y vuelta con Pfening.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 19 de septiembre.

Martín Menem criticó al INCAA y Pfening lo cruzó

Al momento de hablar sobre Romeo y Ofelia, el actor y director expuso que se trató de "la última película que se hizo con el INCAA" y que "este año no se va a filmar ninguna película" con apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ante esto, Menem acotó: "Está bien, que lo pague el que lo usa. ¿Por qué le vamos a cobrar a los chicos de Formosa?".

"¿A quién le vas a cobrar? El dinero del INCAA sale de las entradas que cada persona paga, porque es autártico y no sale del presupuesto de Cultura. Dejemos de decirle a la gente que ellos nos financian las películas 'con la nuestra', como me dicen en Instagram, porque no es 'con la nuestra'", le recriminó de manera contundente Pfening.

"¿Querés que te cuente la cantidad de universidades que destinaban presupuestos millonarios para películas que no vieron ni más de tres personas?", se defendió el funcionario, quien recibió como respuesta: "Pero hay películas que no las ven en el cine, pero las ven en plataformas Martín, en otro lado. Y si solo vemos lo que la gente supuestamente quiere ver, el discurso se vuelve muy chato".

"Tiene que haber diversidad, no te digo que las cosas estén mal hechas, que no haya auditoría, pero tenemos que apoyar la diversidad de la cultura. No son películas que le sacamos la plata a la gente, o la comida de la boca, para hacerlas", explicó el actor, mencionando que "hay leyes contra los libros, contra la literatura, contra el teatro", algo que comprende "un montón de cosas que se están de alguna manera desfinanciando y uno se pregunta por qué desfinanciar la pluriculturalidad". "¿Por qué la desfinancian? ¿Quieren que pensemos todos de la misma manera?", cuestionó.

"No, para nada. Que sean libres, que no les impongan el pensamiento, justo al revés", se jactó Menem. "Pero no se impone el pensamiento, Martín, con un pibe que quiere filmar una película porque tiene una visión del mundo. ¿Sabés la cantidad de trabajo que le damos a la gente? ¿Sabés los euros que se gastaban acá de las películas argentinas?", concluyó su interlocutor.