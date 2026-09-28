El periodista y analista Marcelo Bonelli cuestionó con dureza la postura del presidente Javier Milei durante la emisión del noticiero de TN, espacio en el que comparte la conducción con los presentadores Roxy Vázquez y Federico Seeber. El comentario del comunicador estuvo enfocado en la respuesta del gobierno nacional frente a las últimas mediciones oficiales del INDEC, las cuales confirmaron un retroceso en el ritmo productivo y comercial del país y generaron controversia en el ámbito político.

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Durante su intervención al aire, Bonelli calificó de "llamativo" el accionar del Poder Ejecutivo y remarcó la inconsistencia discursiva ante los datos desfavorables. "Milei desacreditó los números, dijo que no estaban reflejando la realidad que estaba pasando", detalló el periodista para describir el rechazo de la administración central hacia las publicaciones técnicas del organismo de estadísticas.

El cuestionamiento a la reacción del gobierno ante el INDEC

Al profundizar en su análisis, el conductor subrayó el cambio de actitud del oficialismo según los resultados arrojados por las mediciones a lo largo de los meses. "Esto es como, no sé, porque cuando los números le dieron bien al gobierno hace un año y medio atrás, era todo un paraíso y ahora el problema es el INDEC", afirmó de manera categórica al evaluar el valor de la información pública y la credibilidad institucional.

Las señales de desaceleración en el escenario económico

Asimismo, el conductor hizo una mención especial sobre los anhelos vinculados al poder adquisitivo y el nivel de vida de la población. "Ustedes lo habrán escuchado nosotros aquí en TN, que lo que decimos, la verdad, no nos encantaría de que la economía crezca, los salarios crezcan, podamos viajar y demás", sostuvo al reflexionar sobre la realidad cotidiana de los trabajadores y el consumo familiar.

Para cerrar su exposición en el piso de noticias, el periodista remarcó que las cifras oficiales confirman las advertencias previas sobre el rumbo de los indicadores. "Hace mucho tiempo estamos diciendo que hay señales muy concretas de desaceleración de la actividad económica y ahora lo está reflejando el INDEC", concluyó Bonelli en su descargo frente a las cámaras del canal.