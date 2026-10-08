La fuerte confesión de Maxi Ghione tras ser detenido: "La peor semana de mi vida"

Tras ser denunciado por un trabajador sexual, Maximiliano Guione rompió el silencio y subió a sus redes un video para informar sobre los hechos ocurridos.

Luego de tan solo cinco días de haber quedado en libertad tras ser denunciado por un trabajador sexual por privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia de armas de fuego, Maximiliano Guione subió a sus redes un video para exponer las consecuencias que sufrió en su vida a raíz de este hecho.

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El descargo de Maximiliano Guione tras haber quedado en libertad.

En ese marco, comenzó el video admitiendo el error y pidiendo disculpas a sus allegados: "Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida. Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. A veces uno quiere apagarse, anestesiarse, desaparecer y me mandé una una macana".

Luego, remarcó: "Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Que me devuelvan mi teléfono, lo uso para trabajar y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler y no como". Asimismo, agregó información sobre el reclamo por tenencia de armas de fuego: "En mi vida cometí un delito. Lo de las armas... cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados porque soy coleccionista".

En ese marco, continuó y señaló que es legítimo usuario de arma de uso civil condicional: "Soy legítimo usuario de arma de uso civil condicional, tengo todos los papeles en regla. Se los pido por favor, no las quiero perder. Son de herencia familiar y son muy importantes para mí".

El testimonio de Mazi Guione

Por otra parte, agradeció por retomar el contacto con su hijo que vive en México: "Hablé con él por 3 horas y me hizo bien. Al principio, estaba decepcionado porque ve las noticias desde allá. Mi hijo es autista y se crio prácticamente conmigo". Luego, habló sobre la denuncia por presunto maltrato a sus alumnos: "Pueden llamarlos, están a disposición todos mis alumnos para atestiguar que yo hago asados en mi casa con ellos".

Finalmente, señaló: "Una vez eché a uno porque acosó a tres compañeras y a otro porque quiso trompear a otro. Un loquito al que no le gustó. Nunca le jodí la vida a nadie pero con esto que pasó hice sufrir a la gente que adoro. No quiero meter dramatismo pero todo lo que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo".