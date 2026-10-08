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La fuerte confesión de Maxi Ghione tras ser detenido: "La peor semana de mi vida"

Tras ser denunciado por un trabajador sexual, Maximiliano Guione rompió el silencio y subió a sus redes un video para informar sobre los hechos ocurridos.

08 de octubre, 2026 | 15.33
Maximiliano Guione.

Luego de tan solo cinco días de haber quedado en libertad tras ser denunciado por un trabajador sexual por privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia de armas de fuego, Maximiliano Guione subió a sus redes un video para exponer las consecuencias que sufrió en su vida a raíz de este hecho.

El descargo de Maximiliano Guione tras haber quedado en libertad.

En ese marco, comenzó el video admitiendo el error y pidiendo disculpas a sus allegados: "Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida. Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. A veces uno quiere apagarse, anestesiarse, desaparecer y me mandé una una macana".

Luego, remarcó: "Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Que me devuelvan mi teléfono, lo uso para trabajar y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler y no como". Asimismo, agregó información sobre el reclamo por tenencia de armas de fuego: "En mi vida cometí un delito. Lo de las armas... cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados porque soy coleccionista".

En ese marco, continuó y señaló que es legítimo usuario de arma de uso civil condicional: "Soy legítimo usuario de arma de uso civil condicional, tengo todos los papeles en regla. Se los pido por favor, no las quiero perder. Son de herencia familiar y son muy importantes para mí".

El testimonio de Mazi Guione

Por otra parte, agradeció por retomar el contacto con su hijo que vive en México: "Hablé con él por 3 horas y me hizo bien. Al principio, estaba decepcionado porque ve las noticias desde allá. Mi hijo es autista y se crio prácticamente conmigo". Luego, habló sobre la denuncia por presunto maltrato a sus alumnos: "Pueden llamarlos, están a disposición todos mis alumnos para atestiguar que yo hago asados en mi casa con ellos".

Finalmente, señaló: "Una vez eché a uno porque acosó a tres compañeras y a otro porque quiso trompear a otro. Un loquito al que no le gustó. Nunca le jodí la vida a nadie pero con esto que pasó hice sufrir a la gente que adoro. No quiero meter dramatismo pero todo lo que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo".

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