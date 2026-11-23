La expareja de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa y Ximena Capristo protagonizaron un tenso cruce al aire de SQP (América TV), durante un diálogo en el que terminaron enfrentadas por un episodio ocurrido en la época del Bailando. La discusión comenzó cuando Nico Peralta le preguntó a la modelo por una situación que Capristo había relatado anteriormente y terminó con una fuerte acusación y el corte abrupto de la llamada.

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Capristo recordó que, durante el certamen, había contado que Figueroa supuestamente trataba como asistente a una productora y que, después de hacer ese comentario, la modelo habría intercedido para que ella dejara de hablar del tema. Milett negó conocerla y rechazó su versión: “Eso no pasó. Estás diciendo algo que no es verdad”. Cuando la panelista insistió, la modelo le reclamó: “Si vas a hablar de mí, da nombres. Me estás hablando con una formita que no me gusta”.

El enfrentamiento subió de tono cuando Capristo señaló: “Sí, sabés quién es la persona a la que agarraste de secretaria. Por tu culpa me mandaron a callar y te estoy preguntando por qué lo hiciste”. Luego, Figueroa lanzó una acusación contra la panelista: “Que devuelva las cosas que le robó al diseñador... a los diseñadores, que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés?”. Antes de terminar la discusión, volvió a remarcar: “Yo no te conozco, no sé por qué me estás hablando a mí. Reina, a mí no me hablés como se te da la gana”.

Milett Figueroa abandonó el móvil de SQP

Tras este episodio, Milett Figueroa abandonó abruptamente el móvil en vivo de SQP, el programa de Yanina Latorre, después de protagonizar el fuerte enfrentamiento con Ximena Capristo. La modelo peruana se enojó durante la entrevista, pidió que la comunicaran con alguien del panel a quien conociera y terminó cortando la comunicación en medio de gritos y acusaciones. El episodio ocurrió mientras Pía Shaw reemplazaba a Latorre en la conducción.