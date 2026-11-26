En medio de la crisis total de la economía de Javier Milei, el conductor Eduardo Feinmann lanzó una dura acusación contra los principales referentes de la oposición y cuestionó la cobertura mediática sobre la situación financiera del país.

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El periodista comenzó su editorial haciendo referencia a un diálogo privado que mantuvo con un contacto del exterior vinculado a las finanzas. Según relató al aire, desde el extranjero siguen de cerca las declaraciones públicas de la política local y el impacto que estas pueden tener en las inversiones.

Las acusaciones contra el kirchnerismo y el RIGI

Feinmann se refirió puntualmente a las posturas opositoras frente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Me decían comentarios, pues allá leen y escuchan absolutamente todo, ¿no? Comentarios como el de Máximo Kirchner, por ejemplo, que salga a decir que van a revisar los proyectos del RIGI, eso no ayuda", relató el conductor sobre su intercambio.

En esa misma línea, el periodista profundizó su postura y afirmó: "Yo le trataba de explicar a este amigo de Wall Street que en realidad Máximo lo hace a propósito y los suyos lo hacen a propósito y los medios hegemónicos K lo hacen a propósito, porque en realidad quieren el incendio, el incendio total de la economía y de la sociedad argentina". Además, remarcó la supuesta urgencia de ese objetivo: "Ahora, y lo quieren ahora. Ya, ya, ya, ahora. No quieren esperar al año que viene".

Críticas a la postura sobre el dólar y la recesión

Más adelante, Feinmann apuntó contra la línea editorial de determinados sectores respecto a los indicadores económicos clave, como el nivel de actividad y el mercado cambiario.

El conductor cuestionó la supuesta contradicción en los análisis sobre la cotización de la divisa extranjera y la actividad productiva. "Cuando usted ve algunos medios hegemónicos K alegrarse, por ejemplo, de la recesión, de este dato de recesión, o pidiendo la devaluación, a gritos piden la devaluación, o se alegran del aumento del dólar", sostuvo al aire.

Para concluir su análisis sobre el comportamiento del mercado cambiario y las opiniones mediáticas, Feinmann recordó los planteos de las semanas previas. "Hace tres semanas o un mes decían que el dólar estaba muy atrasado. Entonces la preocupación era 'el dólar está muy atrasado, entonces así no se puede, el dólar tiene que aumentar'. Cuando el dólar aumenta se ponen felices porque va a explotar todo", finalizó el conductor en su espacio radial.