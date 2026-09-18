Fue internada de urgencia: dolor por el fallecimiento de una artista a sus 35 años

Una artista gráfica creadora de reconocidas cuentas de internet falleció tres semanas después de que fuera internada por una emergencia médica.

La artista Cat Frazier falleció el pasado 29 de junio a sus 35 años en Oakland, California. Hasta el momento, se conoce que la autora detrás de AnimatedText murió tres semanas después de que fuera internada por una emergencia relacionada con problemas de corazón.

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Asimismo, la noticia fue confirmada por su hermana, Lisa Frazier. Por otra parte, los seguidores que la conocían tras el éxito de AnimatedText, la página de Tumblr que creó en noviembre de 2012 mientras estudiaba en el Pratt Institute de Brooklyn, enviaron sus condolencias y mensajes de despedida.

En esta plataforma, Cat publicaba GIF animados en 3D, con colores intensos y estética rudimentaria, acompañados de frases irónicas y de humor negro. Asimismo, la artista encontró su fuente de inspiración en las primeras páginas de internet, particularmente en plataformas como GeoCities, Blingee y MySpace.

Gift creado por Cat Frazier.

Quién era Cat Frazier

Cat Frazier fue una artista y diseñadora gráfica estadounidense, conocida principalmente por crear AnimatedText, un proyecto que comenzó en Tumblr en 2012 mientras estudiaba en el Pratt Institute, en Nueva York. En ese espacio publicaba GIF tridimensionales con textos, colores llamativos y frases irónicas, inspirados en la estética de los primeros años de internet. Asimismo, su trabajo llegó a reunir cerca de medio millón de seguidores.

Su estilo se caracterizó por recuperar elementos visuales de sitios como GeoCities, MySpace y Blingee, con diseños recargados, tipografías llamativas y una estética alejada del minimalismo que predominaba en el diseño digital. Frazier utilizaba programas antiguos para crear sus GIF y buscaba reivindicar una forma de expresión más personal y espontánea en internet. Uno de sus trabajos tuvo una gran difusión en 2013, cuando el músico Frank Ocean compartió uno de sus GIF.

Además de AnimatedText, Frazier desarrolló otros proyectos relacionados con el humor y la cultura digital. En 2016 creó “Ask Cat”, una propuesta en la que las personas podían enviarle preguntas por mensaje de texto y ella respondía mediante GIF animados acompañados de consejos.