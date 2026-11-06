Fue figura de El Trece y se abrió OnlyFans para pagar una deuda millonaria: "Debo 130.000 dólares"

Flor Vigna habló sin vueltas sobre el momento económico que atraviesa y explicó por qué tomó una decisión que sorprendió a muchos. La figura de la tele, que fue tricampeona de Combate y bicampeona del Bailando, contó la historia detrás de su paso por una plataforma de contenido para adultos. Lo hizo en una entrevista con Martín Cirio, con un tono sincero y sin dramatizar.

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La pregunta de Cirio

Cirio fue directo y le preguntó por qué había terminado en OnlyFans. Flor arrancó aclarando algo importante: “Yo no soy ejemplo de nada, solamente cuento lo que me pasa”. Con esa frase dejó en claro que no buscaba dar lecciones, sino explicar su situación.

Flor Vigna contó la gran deuda que tiene.

El origen del problema

Según su relato, todo empezó cuando intentó darle un giro a su carrera y se lanzó como cantante, pagando de su bolsillo las producciones. La experiencia no salió como esperaba. “Cuando invertí en la música pensé que iba a salir todo bien, eso de que el que no arriesga no gana, y al final perdí. Perdí fuerte”, reconoció.

¿De cuánto es la cifra de Flor Vigna?

Y fue ahí donde apareció el número que más llamó la atención. “Yo tengo una deuda de 130.000 dólares”, dijo. Contó que una discográfica la perjudicó y que nunca terminó de recuperarse. “Invierto todo ahí, pero hay una deuda”, explicó.

Flor contó que, para salir adelante, habló con colegas que hacen contenido en la plataforma y que ellos le explicaron que ella podía poner sus propios límites. Así, decidió empezar. “Aunque no parezca tengo valores”, sostuvo, para marcar que lo hizo con reglas propias.

Dejar de ser empleada

También reflexionó sobre lo que implica ser su propia jefa. Dijo que sintió ganas de dejar de ser empleada y de ser empresaria, aunque admitió que es difícil invertir con una deuda grande. Esa idea, según contó, la ayudó a darse el empujón.

Una carrera con muchos capítulos

Con una trayectoria que incluye títulos en la tele y en la pista del Bailando, Flor sigue reinventándose y mostrando su mirada sobre cada etapa. Y, como ella misma dijo, cuenta lo que le pasa sin querer ser ejemplo de nada. Ahora, queda ver cuál será el próximo capítulo de una artista que nunca se queda quieta.