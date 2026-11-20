Un reconocido actor de franquicias aclamadas por el público murió a los 66 años luego de ser atropellado por un automóvil.

El reconocido actor estadounidense que participó en exitosas telenovelas como Days of Our Lives, General Hospital y Santa Bárbara, Larry Poindexter, murió a los 66 años luego de ser atropellado por un automóvil mientras cruzaba una calle en Studio City, Los Ángeles, California.

{{{htmlAmp}}}

Larry Poindexter participó en cerca de 200 producciones de cine y televisión.

El accidente ocurrió durante la noche del viernes 13 de noviembre, cuando había salido a comprar comida. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento se conoció el miércoles 18 y fue confirmada por el medio Deadline. Según trascendió, Larry fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado durante varios días debido a las lesiones sufridas.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Poindexter participó en cerca de 200 producciones de cine y televisión. Uno de sus trabajos más recordados fue en la película S.W.A.T., estrenada en 2003, donde interpretó al capitán Tom Fuller, junto a Samuel L. Jackson y Colin Farrell.

Quién era Larry Poindexter

Larry Poindexter participó en musicales y obras en Texas y Ohio durante sus comienzos. Luego, al mudarse a Los Ángeles, se dedicó primero a la coordinación de producción y buscó un lugar en distintos ciclos televisivos. Su debut llegó en 1982 con A New Day in Eden, y luego pasó por programas exitosos como Happy Days y CHiPs.

Además de su salto a la fama con Days of Our Lives, uno de sus papeles más importantes, y en 2014 regresó a las series con otro personaje, para completar 30 episodios, también tuvo participaciones en series populares como Friends, NCIS, Supernatural, Will & Grace y The Rookie. Además de su carrera como actor, fue vocalista de la banda de country alternativo The High Lonesome durante la década de 1990.

Por otra parte, en el cine, su proyecto más recordado fue en la película de 2003 S.W.A.T., donde dio vida al capitán Tom Fuller, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Su personaje era un hombre que cumplía las reglas al pie de la letra y que se enfrentaba cara a cara con Hondo, el rol de Samuel L. Jackson.