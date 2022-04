Zaina, la promesa del freestyle que ya es una realidad

El freestyler Lautaro Saina, mejor conocido por su seudónimo de Zaina, enfrentará el sábado al experimentado Klan en la tercera fecha de la liga FMS Argentina, donde con apenas 18 años demuestra que ya dejó el mote de “promesa” con el que convivió desde que era adolescente para constituirse en una realidad de la élite de las batallas.

“Trato de que esa etiqueta o lo que digan los demás no me pese”, asegura en charla con Télam el rapero, uno de los más jóvenes de la escena y reciente ascendido a la FMS, en la que se mostró algo nervioso en la jornada debut para perder sin atenuantes ante Wolf y luego se recuperó para dar un gran show y vencer en la segunda al cordobés Naista.

El sábado desde las 15 en el Estacionamiento de Estudiantes de La Plata -Calle 1 y 55- y también en vivo gratis por el canal en YouTube de Urban Roosters, Zaina tendrá un duelo generacional y de estilos con Klan, uno de los más laureados MCs de la historia argentina.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La juventud de Zaina no debe confundir a los menos asiduos al tema: el oriundo de Lima, partido de Zárate, empezó a los 13, y lleva años en el circuito de primera línea. Antes de cumplir la mayoría de edad ya había participado de varias ediciones de Red Bull Batalla Argentina, así como de exhibiciones y competencias internacionales -incluso ganó con tan solo 15 el Sangre Inca de Perú en 2015, venciendo en la final a un referente histórico como Jota-.

Eso hizo que fuera señalado por muchos como el “futuro del rap”, un título que, jura, nunca fue una carga, pero sí le atrajo las miradas de fans y raperos por igual. Triunfos resonantes y rimas virales muy temprano avizoraban un campeón en potencia.

Sin embargo, la progresión llevó un poco más de tiempo. Perdió su primera posibilidad de ascender a la liga, cayó en una meseta y hasta se cuestionó su propio estilo.

El año pasado, en el segundo año en que lo intentaba, pudo ganarse en un repechaje contra MKS un lugar en la cuarta temporada de la Freestyle Master Series (FMS) local y comenzó a explorar una musicalidad y fluidez que le sumaron frescura a su ingenio. Hasta su voz cambiaba, dejando al niño detrás.

Télam: ¿Cómo imaginás la batalla contra Klan? ¿Cómo preparás una batalla o una competencia?

Zaina: Creo que va a ser una batalla donde ambas posturas van a ser resaltadas de una manera diferente. Creo que a mí me tocó la visión de un nuevo panorama, de una nueva forma de ver la cultura y de una nueva generación diferente de la que le tocó a Klan. Por ende, va a haber posturas muy diferentes pero creo que también va a haber mucho respeto.

Preparo una batalla antes de una "compe" entrenando mucho, pero más que nada freestyle. No es que entreno muchos formatos ni nada de eso, sino que me prometo a mí mismo rapear una hora al día para llegar con la mente fresca y a la hora de que me pongan conceptos tener la mente mucho más hábil. Una vez que aprendés a tirar freestyle sobre la nada, con los conceptos se vuelve mucho más fácil.

T: En la segunda fecha con Naista se te vio muy suelto, disfrutando, con un estilo renovado, más musical, que le suma frescura a aquel con el que te conoció el ambiente. ¿Es algo que estuviste trabajando?

Z: No solamente lo estuve trabajando sino que lo estuve mentalizando. Llegó un punto en que recibí tanto “hate” y tantas críticas que pensé “ya no me quiero ni esforzar para contentar a los demás, quiero hacer lo que me gusta, lo que me gusta escuchar y lo que más me divierte”. Por eso empecé a enfocarme en lo que me llena a mí, que es más hacer un minuto lindo para el oído que un minuto donde clavo seis patrones de respuesta. Obviamente si clavo las respuestas mucho mejor, pero cuanto más disfrutable se haga para mí creo que mucho mejor.

T: ¿Dónde te situás en este debate sin fin sobre si el free es deporte o arte?

Z: Creo cien por ciento que el freestyle es un arte. Si bien cada patrón se puede puntuar va mucho con el criterio de cada jurado, y por eso es muy complicado. Quizás a un jurado X esta rima le parece un puntaje y a otro jurado le parece otra cosa.

Si bien tiene cosas que se entrenan, eso no demerita el arte que es el freestyle. La verdad no lo veo como un deporte, teniendo en cuenta que nació como un movimiento de libertad de expresión y lo hermoso es que cualquiera lo puede hacer mientras quiera transmitir algo.

T: ¿Cuánto pesó la etiqueta de “promesa” o “futuro del rap” que tuviste cuando te hiciste conocido?

Z: Yo creo que eso de “la promesa del futuro” nunca me pesó, porque cuando era chico me lo tomé muy tranquilo. Me empezó a pesar un poco en la cuarentena cuando dejé de competir por la pandemia y me sentía medio estancado.

Hoy estoy muy contento porque llegué a la FMS, contento por haber logrado seguir compitiendo a nivel de élite. Trato de no dejarme llevar por lo que dicen los demás y seguir haciendo freestyle porque me gusta. Yo soy Zaina, me gusta rapear, me va bien en lo que hago y listo, no soy la promesa de nadie.

T: Después del salto exponencial y viralidad con El Quinto Escalón y las primeras temporadas de FMS, la llegada a un público ampliado e incluso la transmisión por la tele, ¿en qué momento está el freestyle hoy?

Z: Creo que hoy está en un momento un poco de bajada en cuanto a audiencia, pero ahí te das cuenta lo fuerte que fue el “boom” del freestyle hace dos o tres años, que por más que esté bajando hay tanta gente que le agarró gusto real a la cultura que se siguen manteniendo unas vistas gigantes. Lo veo en un momento en el que se está quedando la gente a la que de verdad le gusta el freestyle, y creo que eso es bastante bueno.

T: ¿Qué futuro imaginás para esta escena?

Z: Ahora que es más profesional y hay más gente de verdad muy interesada en el freestyle en sí y en cada una de las competencias, no solamente en los momentos virales, le veo un futuro muy prometedor. A medida que pase el tiempo se va a ir sumando más gente que esté interesada en el movimiento, se va a volver más masivo.

Con información de Télam