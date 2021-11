Cuatro mujeres de la escena platense se reinventan como La Bestia Folk

Las artistas platenses Marián Betervide, Vilma Wagner, Coti Salamanca y Mariel Olguín, integrantes de la escena de la música popular, formaron La Bestia Folk, una singular experiencia sonora capaz de llevar hits de otros géneros musicales al folclore que en enero llegará a la Peña La Salamanca de Cosquín.

“La bestia pop” de Los Redondos, “La vida es un carnaval” de Celia Cruz, y “Será que no me amas” popularizada por Luis Miguel, devenidas en chacareras; “No me arrepiento de este amor” de Gilda en versión cueca; o “De música ligera” en tiempo de zamba, son algunas de las llamativas audacias que asume el cuarteto.

“El criterio de repertorio es que sean lo que solemos denominar ‘hits’. Sin embargo de todo lo que probamos sólo queda una parte. Aquella canción que sentimos lograda porque suena orgánica en el folclore pero que no pierde nunca la identidad original es lo que va definiendo nuestro repertorio”, explica a Télam la cantante y compositora Marián Betervide, quien además integra el dúo Martes de Agua.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Su colega y compañera Mariel Olguín aporta a esta agencia que la propuesta de La Bestia Folk “nace básicamente jugando con la música. De un momento a otro esto de transgredir los límites simbólicos que tiene cada género se vuelve una pregunta: ‘¿y qué pasa si rompemos las reglas?’”.

La guitarrista, compositora, cantante y docente, se responde: “Y ahí comienza la búsqueda más ‘seria’ -aunque tiene más de divertido- y también comprometida, ya que los criterios que tenemos para este proyecto tienen que ver con lo musical y todo aquello que lo completa, como lo visual, lo poético y las ideas que transmitimos”.

Por su parte, la pianista Vilma Wagner (quien desde 2000 sostiene un dúo con el guitarrista Octavio Taján), consigna a Télam que “desde esta propuesta lúdica básicamente lo que buscamos es divertirnos y divertir y sentirnos libres en lo diverso. Tenemos un fuerte deseo de que estos temas sean bailados en cualquier peña, pero también poder compartirlos en otros ambientes”.

La agrupación se completa con la violinista y cantante Coti Salamanca quien es integrante de Uma Trío, de la banda de Milena Salamanca y de la familia que sostiene la peña con ese apellido en La Plata y que en su sede coscoína en el marco del tradicional festival tendrá a La Bestia Folk como principal atracción.

Télam: ¿Qué sienten que aportan a la vigorosa escena folclórica?

La Bestia Folk: Teniendo en cuenta las repercusiones y comentarios, creemos que nos acercamos muchísimo a nuestro objetivo: una propuesta divertida, comprometida, creativa y que invita a una apertura en la escucha; a una complicidad y un diálogo con el público que con cada nueva presentación nos sorprende y enciende más y más.

T: ¿Puede pensarse que esta desprejuiciada reunión es también fruto de los nuevos tiempos y del auge de los feminismos?

LBF: Totalmente. Todo movimiento que interpela a nivel social, tiende a repercutir en las expresiones artísticas. Esta banda se armó en momentos donde estábamos luchando por la aprobación de la Ley de Cupo en los Escenarios y fue clave al momento de pensar con quiénes, qué repertorio, de qué forma queríamos trabajar y las cosas que ya no queríamos más. También nos pusimos a pensar juntas qué necesitábamos decir y de qué forma lograríamos comunicarlo.

En nuestras canciones aparece (a veces más explícita, a veces no tanto) nuestra mirada y eso nos encanta. Sabemos del gran poder comunicacional de la música y nos gusta también pensarla como una herramienta de lucha por la igualdad de derechos.

Con información de Télam