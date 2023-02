La cuarta temporada de FMS Argentina llega a su definición

Con Papo como principal candidato a alzarse por fin con el título que le falta en su palmarés de freestyler competitivo, la liga FMS Argentina de batallas de rap tendrá el sábado 4 de marzo la undécima y última jornada de su cuarta temporada en el porteño C Complejo Art Media.

El rapero marplatense, a quien se le escapó el campeonato en el último suspiro de las primeras tres temporadas, llega líder de la tabla de posiciones y depende de sí mismo para consagrarse.

En la última batalla opondrá su estilo agresivo de estructuras y flow al ingenio y la puesta en escena del cordobés Larrix, la gran revelación del año, que lo secunda en la lista.

Sin embargo, con varios duelos pendientes -que se disputarán el día anterior- también tienen posibilidades matemáticas de llegar a la cima tanto el tercero como el cuarto de la tabla, Mecha y Klan. Algo similar ocurre entre los que buscan evitar el descenso, con hasta seis MCs distintos a la expectativa.

La que se rumorea será la última campaña de Papo como batallero de FMS -cada vez más concentrado en sus canales de Twitch y YouTube y su pasión por el póker profesional- comenzará a definirse el viernes con los cuatro duelos adeudados de esta liga 2022/2023.

Ese día Papo irá contra Naista, Mecha contra Klan, Stuart contra Wolf y MP ante Katra. Si se da la combinación correcta de resultados, el líder incluso podría gritar “campeón” de manera anticipada.

La fecha final, con transmisión en vivo por el canal en YouTube de la organización Urban Roosters, quedó dispuesta de la siguiente manera: MP vs. Mecha, Papo vs. Larrix, Stuart vs. Zaina, Naista vs. Tata, Klan vs. Wolf, Nacho vs. Katra. Además habrá un cruce de exhibición de nivel internacional, con el local G Sony frente a la española Sara Socas.

Con información de Télam