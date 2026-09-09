Flor Vigna cruzó a Ángel de Brito y lo destrozó: "Es un..."

Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México, el reality en el cual estuvo participando durante los últimos meses y en el que realizó declaraciones que generaron mucha polémica en nuestro país: desde lo que contó sobre Cande Tinelli, a quien acusó de haber querido robarle a Nicolás Occhiato cuando eran pareja, hasta sus deplorables dichos banalizando el autismo.

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Por todo ello, resultó sumamente criticada. “A mí me da vergüenza ajena Flor Vigna por todo lo que hizo en el reality. Un espanto”, disparó por ejemplo Ángel de Brito en Ángel responde (Bondi Live). “Estas son las que se la dan de artista. Artista es Griselda Siciliani, no esta pioja”, prosiguió, aseverando que "arruinó su carrera", ya que "pasó de protagonizar con Nico Vázquez en el teatro y Cabré en la televisión a esta berretada".

Flor Vigna, reconocida mediática argentina.

La respuesta de Flor Vigna

La mediática fue consultada al respecto, luego de que le mostraran lo que el trabajador de prensa expuso sobre ella. "Ay, qué fuerte todo lo que dijo", lanzó primeramente, para luego añadir: "Tengo que aprender que parte de ser un artista público es esto: bancarse que un montón de gente opine, que te quiera o no te quiera".

"Él habla desde un programa pero tú estás aquí, triunfando mi amor", abogó por ella el notero mexicano que la entrevistó. "Te amo. Pero bueno, él es un periodista muy masivo en argentina y si se está fijando lo que yo estoy haciendo acá, es porque está pendiente", respondió ella. Finalmente, dejó en claro: "Prefiero caerme bien yo papá".