Flor de la V rompió el silencio sobre el final de Los Profesionales de Siempre y contó en LAM cómo recibió la noticia de que el programa dejará de emitirse el próximo 31 de enero.

El anuncio del final de Los Profesionales con Flor generó sorpresa y malestar entre los integrantes del programa de El Nueve. Después de la repercusión que tuvo la noticia, Flor de la V rompió el silencio y contó cómo recibió la decisión del canal, qué pasó detrás de cámaras y por qué terminó comunicándola en vivo frente a sus compañeros.

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Flor de la V habló sobre el final de Los Profesionales en LAM

Luego de la polémica que se desató por el anuncio de que Los Profesionales llegará a su fin el próximo 31 de enero, Flor de la V habló con Ángel de Brito en LAM y dio detalles de lo sucedido. La conductora se refirió a la sorpresa que generó la noticia entre los panelistas, quienes se enteraron de la decisión mientras estaban al aire.

Durante la entrevista, negó haber actuado con la intención de perjudicar a sus compañeros y explicó que la situación se originó a partir de un malentendido con su productora. También reconoció que la noticia la tomó desprevenida, ya que tenía otros planes laborales y personales para los próximos meses.

"Para mí fue un día difícil el viernes, porque no me lo esperaba. Yo, como todo el mundo sabe, tenía contrato un año más", expresó la conductora al recordar el momento en que recibió la comunicación.

Cómo se enteró Flor de la V de la cancelación de Los Profesionales

La conductora explicó que durante 2026 había mantenido conversaciones con las autoridades de El Nueve para intentar recuperar el horario que el ciclo tenía anteriormente, de 13.30 a 14. Según detalló, consideraba que el cambio de franja había perjudicado el rendimiento del programa y esperaba que se pudiera revertir esa modificación.

En ese contexto, Flor de la V aseguró que estaba organizando sus vacaciones cuando recibió una noticia inesperada: el canal había sido comprado por Mandarina y el horario que ocupaba su ciclo ya estaba comprometido.

La explicación que recibió fue contundente. "Me dicen: 'Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales'. Así, ni más ni menos", relató durante su conversación con Ángel de Brito.

De esta manera, la conductora dejó en claro que la decisión no había formado parte de las conversaciones que venía manteniendo con las autoridades y que tampoco esperaba que el ciclo tuviera una fecha de finalización tan cercana.

Por qué Flor de la V anunció el final del programa en vivo

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue la manera en que se comunicó la noticia. Los integrantes del panel manifestaron su sorpresa al enterarse frente a las cámaras de que el programa dejará de emitirse el 31 de enero de 2027.

Ante los cuestionamientos, Flor de la V buscó aclarar que no existió una intención de exponer a sus compañeros ni de generar una situación incómoda. Según explicó, el episodio estuvo atravesado por un malentendido con su productora, en medio de una comunicación que también la había tomado por sorpresa.

La conductora sostuvo que atravesó una jornada difícil y que tampoco había tenido tiempo de procesar completamente la noticia antes de que se produjera el anuncio. Sus declaraciones buscaron despejar las dudas sobre su responsabilidad en la forma en que se conoció la decisión.

La conductora reveló que estaba organizando sus vacaciones cuando le comunicaron que Mandarina había comprado El Nueve y que el horario de su programa ya estaba comprometido

Flor de la V podría tomar medidas legales tras el final de Los Profesionales

Además de expresar su disconformidad con la cancelación, Flor de la V cuestionó el cambio de horario que había experimentado el ciclo y las consecuencias que, según su mirada, tuvo sobre los números de audiencia.

La situación también abre un interrogante sobre su futuro laboral en El Nueve. La conductora recordó que todavía tiene un contrato vigente por un año más y adelantó que podría consultar con sus abogados para evaluar un posible reclamo.

Mientras tanto, el final de Los Profesionales ya tiene fecha confirmada: el 31 de enero. La explicación de Flor de la V permitió conocer cómo recibió la noticia y sumó nuevos elementos a la polémica que se generó alrededor de la salida del programa de la pantalla.