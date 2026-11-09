Flor Torrente reveló por primera vez la enfermedad que padece: "Estoy..."

Florencia Torrente reveló que padece un problema de salud que descubrió durante sus chequeos médicos anuales y decidió compartir su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos. La actriz, hija de Araceli González, contó que durante una ecografía de las carótidas los médicos detectaron placas en sus arterias y que, además, tenía el colesterol muy elevado.

{{{htmlAmp}}}

En ese marco, relató en un video que publicó en sus redes sociales: "Como todos los años, me hago chequeos anuales. Me estoy haciendo la ecografía de las carótidas y el médico me dice: ‘Tenés placas'”. Luego contó cómo reaccionó al escuchar el diagnóstico: “Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental y psicológico, terapia, lo único que pensó fue: ‘Me voy a morir mañana'”.

Sin embargo, dos meses después de iniciar la medicación, Flor comenzó a sentirse muy mal y tuvo que reducir su ritmo de trabajo: “Pasan dos meses y empiezo a sentirme pésimo. Tuve que bajar el nivel de trabajo”. Ante esa situación, los profesionales decidieron cambiarle la medicación y actualmente está evaluando si el nuevo tratamiento funciona. Para cerrar, dejó un mensaje a sus seguidores: “Háganse chequeos todos los años. Denle atención a su cuerpo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”.

Flor Torrente anunció el cierre definitivo de su emprendimiento

Flor Torrente anunció el cierre definitivo de Helicia, la marca de indumentaria, carteras y accesorios veganos que fundó en 2013 junto a su amiga y socia Agustina Bruzon. La actriz comunicó la decisión a través de un emotivo video publicado en las redes sociales de la firma y en su cuenta personal, donde ambas confirmaron que le pondrán fin al emprendimiento después de 13 años de trayectoria.

En ese marco, confirmó la noticia con una frase que reflejó la tristeza que atravesaban: “Después de 13 años, de muchos años compartidos y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”. Por su parte, Agustina también expresó sus sentimientos sobre el final del proyecto: “Es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor”.