Flor Torrente realizó un comunicado anunciando la enfermedad que padece: "Háganse chequeos"

Flor Torrente sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que le detectaron una enfermedad hereditaria durante un chequeo médico de rutina.

A través de sus redes sociales, Flor Torrente contó que le detectaron una enfermedad hereditaria durante un chequeo médico de rutina y reveló el difícil momento que atravesó a raíz del diagnóstico: “Lo único que pensé fue: ‘Me voy a morir mañana”. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de escuchar al cuerpo y hacerse chequeos anuales.

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Según relató, su cardiólogo le indicó que debía tomar una pastilla de por vida para bajar el colesterol y tratar las placas. Sin embargo, después de dos meses de tratamiento comenzó a experimentar distintos malestares: “Me dolían los músculos, las articulaciones, me bajaba la presión, no podía hacer nada, no podía salir de mi casa”.

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de acudir al médico para realizarse chequeos de rutina: “Háganse chequeos todos los años. Denle bola a su cuerpo, que si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”.

Qué le pasó a Flor Torrente

Flor Torrente contó públicamente que, durante uno de sus chequeos médicos anuales, le detectaron placas en las arterias carótidas y niveles muy elevados de colesterol. La hija de Araceli González relató que todo comenzó mientras se realizaba una ecografía de carótidas, cuando el médico advirtió la presencia de placas en esas arterias: “Como todos los años me hago chequeos anuales y este no podía ser la excepción. Estoy haciéndome la ecografía de carótida y el médico me dice: ‘¿Cuántos años tenés? Tenés placas en la carótida”.

A partir de ese diagnóstico, comenzó un tratamiento con medicación para controlar los niveles de colesterol y tratar el problema detectado. Sin embargo, después de aproximadamente dos meses, empezó a experimentar dolores musculares y articulares, además de episodios de presión baja, molestias que afectaron su rutina diaria y laboral: “Tuve que bajar el nivel de trabajo, calmarme… Me hacen dejar las pastillas y pasa una semana y me empiezo a sentir otra vez yo”.