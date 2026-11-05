Flavio Mendoza explotó contra el Papa León XIV con un furioso video a días de su llegada: "La c..."

Flavio Mendoza se mostró furioso en las redes y lo hizo con humor y mucha bronca. El coreógrafo compartió un video en Instagram para descargar su enojo por los cortes de tránsito que se registran en la previa de una visita muy esperada. Su queja ya se viralizó.

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El motivo del enojo

Los cortes se deben a los preparativos para la llegada del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. Mendoza cuestionó el alcance de los operativos y se quejó por cómo complican la circulación. En su video, además, puso el foco en una distancia que le molestó especialmente.

El Papa visitará Argentina y en la capital hay varias calles cortadas.

“¿Por qué cortan todo? ¡La conc... de la lora!”, arrancó, con tono de enojo. Y siguió con una mirada muy particular sobre la zona: “Y Pilar... que queda en la loma de los tres quinitos. ¿Quién mier... vive cerca de Pilar? ¿Por qué cortan tanto?”.

Una aclaración de fe

Antes de cerrar, Flavio quiso dejar algo claro para que no hubiera malentendidos. “Y mirá que yo soy cristiana apostólica romántica”, dijo. Con esa frase marcó que su reclamo no tiene que ver con la visita en sí, sino con el caos que genera en la circulación.

Y remató con la sentencia final, que fue la que más repercusión tuvo. “¡Los odio!”, lanzó, mientras seguía con la cámara. Quedó claro que el enojo apunta a quienes cortan las calles y no al Papa.

Entre quejas, groserías tapadas y un recorrido imaginario hasta Pilar, Flavio mostró su versión más furiosa. En las redes sociales se lo atacó muchos por sus dichos. La gente no se lo tomó como un chiste, sino más como un comentario desubicado.