Se filtró quién es el segundo participante eliminado de MasterChef Celebrity 2026

MasterChef Celebrity 2026 todavía transita sus primeras semanas al aire, pero ya circula información sobre quién sería el próximo famoso en abandonar las cocinas de Telefe. Ángel de Brito anticipó el nombre de la segunda eliminada y también reveló cómo habría reaccionado la participante tras conocer la decisión del jurado.

{{{htmlAmp}}}

MasterChef Celebrity 2026: quién sería el segundo eliminado

Después de la primera gala de eliminación, la competencia conducida por Wanda Nara ya tendría definido a su próximo participante eliminado , según la información difundida por Ángel de Brito.

, según la información difundida por Ángel de Brito. El conductor de LAM aseguró que Paula Trapani sería la segunda famosa en abandonar MasterChef Celebrity 2026. La periodista y conductora no habría logrado superar una nueva instancia decisiva del reality y quedaría fuera de la competencia antes de lo esperado.

aseguró que sería la segunda famosa en abandonar 2026. La periodista y conductora no habría logrado superar una nueva instancia decisiva del reality y quedaría fuera de la competencia antes de lo esperado. El dato fue compartido por De Brito en su programa de Bondi, donde también se refirió a una versión que circulaba previamente en redes sociales y que señalaba a Juli Poggio como la próxima eliminada.

Ángel de Brito reveló el nombre de la segunda eliminada

Antes de confirmar la identidad de la participante, Ángel de Brito se encargó de desmentir que hubiera señalado a Poggio como la próxima concursante en dejar el programa. “Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso” , aclaró el periodista.

se encargó de desmentir que hubiera señalado a Poggio como la próxima concursante en dejar el programa. , aclaró el periodista. El conductor dio a conocer la información que sí estaba dispuesto a respaldar públicamente. “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani ”, afirmó durante su programa.

”, afirmó durante su programa. El nombre de la conductora quedó en el centro de las especulaciones sobre la próxima gala de eliminación del reality gastronómico de Telefe.

Ángel de Brito desmintió haber señalado a Juli Poggio como la próxima eliminada y reveló quién sería realmente la participante que quedaría fuera.

Cómo habría sido la salida de Paula Trapani de MasterChef Celebrity

Además de anticipar quién sería la próxima eliminada, Ángel de Brito contó algunos detalles sobre la reacción de Paula Trapani frente a su salida de MasterChef Celebrity.

Según relató el periodista, la participante habría atravesado el momento con mucha emoción y no habría podido contener las lágrimas después de conocer el resultado de la gala.

“Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal”, sostuvo De Brito al referirse a la salida de la conductora. Luego profundizó sobre el estado emocional que habría presentado Trapani durante ese momento: “Se fue llorando porque le dolió la eliminación”.

La versión anticipa así una despedida especialmente emotiva para una de las figuras que forman parte de esta nueva edición del reality.

El periodista también contó cómo habría vivido Paula Trapani el momento de su eliminación y aseguró que la conductora terminó entre lágrimas.

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026

La información sobre la posible salida de Paula Trapani aparece poco después de que se confirmara la primera eliminación de MasterChef Celebrity 2026. Pachu Peña fue el primer participante en abandonar la competencia. Su salida había sido anticipada previamente y finalmente se concretó durante la primera gala de eliminación del ciclo.

Ahora, la atención está puesta en la segunda instancia decisiva y en si la predicción difundida por Ángel de Brito vuelve a coincidir con lo que finalmente ocurra en las cocinas de Telefe. Por el momento, el nombre de Paula Trapani surge como el próximo en quedar fuera del reality, aunque la eliminación deberá confirmarse en pantalla cuando se emita la correspondiente gala.