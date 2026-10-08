Se filtró la mala relación entre dos grandes figuras de América TV: "Se lleva mal con..."

América TV estaría a las puertas de perder a una de sus figuras más prominentes. Según contó Ángel de Brito en Ángel Responde, el programa que conduce en Bondi Live, quien tendría los días contados en el canal sería Mauro Szeta, el famoso periodista especializado en policiales.

{{{htmlAmp}}}

Mientras analizaban los próximos movimientos de la grilla del canal, De Brito habló sobre el futuro de Szeta y fue contundente al referirse a su continuidad en Lape Club Social: “Se va a ir de ahí, a fin de año". En ese sentido, Mariana Brey preguntó si tenía que ver con una mala relación laboral con Sergio Lapegüe, algo que el presentador confirmó: "No hay onda”.

Mauro Szeta y Sergio Lapegüe no tendrían la mejor relación.

Mauro Szeta se iría de América TV a fin de año

La salida estaría relacionada, además, con un proyecto que Szeta esperaba conducir y que finalmente nunca llegó a concretarse. Según explicó De Brito, el periodista había dejado Telefe para apostar por su llegada a América y por una propuesta propia. “El programa que le prometieron a Mauro nunca llegó”, señaló en ese sentido.

Mariana Brey recordó entonces que Szeta había tomado la decisión de abandonar Telefe para sumarse al nuevo desafío profesional. Sin embargo, De Brito marcó una diferencia respecto de la expectativa que existía alrededor de ese proyecto: “Y el programa es de Sergio. Se llama Lape, el programa, no se llama Mauri”.

Durante el intercambio también surgió otro dato sobre el futuro de la programación. Según lo conversado en el ciclo, Szeta podría haber tenido expectativas sobre un horario que finalmente no quedó en sus manos y que actualmente ocupa otra figura de la señal. "Lo que pasa es que iba a tener el, el horario que hoy tiene Marina Calabró", deslizó Brey.

Mientras tanto, el futuro profesional de Szeta después de su salida todavía es una incógnita. Lo que sí quedó planteado en el programa de De Brito es que el periodista dejaría América TV a fin de año, después de que aquel proyecto que había motivado su desembarco en el canal nunca se concretara.