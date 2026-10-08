América TV sorprendió a todos al sumar a una estrella del streaming: "Debuta en televisión" 

Tomás Rebord prepara un nuevo paso en su carrera y, esta vez, será en la televisión abierta. El conductor y creador de contenido tendría todo encaminado para desembarcar en América TV con un programa propio, en una apuesta que marcaría su llegada formal a la pantalla chica.

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La información fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien reveló en Bondi detalles sobre el proyecto y anticipó que Rebord estaría al frente de un ciclo semanal. La propuesta combinaría actualidad y entrevistas, dos formatos que el comunicador ya desarrolló con particular estilo en sus diferentes espacios de streaming. Aunque todavía restan conocerse varios detalles de la nueva producción, su llegada a América TV representa un nuevo movimiento en la carrera de Rebord, que durante los últimos meses atravesó importantes cambios profesionales.

¿Qué fue lo último que hizo Rebord?

El conductor se alejó de Blender luego de un conflicto que involucró a buena parte del equipo de Hay algo ahí, el programa que encabezaba en la plataforma. Tras los despidos de varios integrantes de su producción, Rebord cuestionó públicamente la posibilidad de continuar con el ciclo sin su equipo y sostuvo: “No hay programa sin su gente”.

Tomás Rebord, reconocida figura de los medios.

A partir de entonces, el comunicador profundizó su actividad en sus propios canales y también cerró un acuerdo con el Grupo Perfil para llevar parte de sus contenidos digitales a la señal +Perfil. Allí comenzó a emitirse material de espacios como Primera Mañabord y sus tradicionales editoriales políticas, manteniendo el formato que ya utilizaba en las plataformas digitales. Ahora, el desembarco en América TV implica un desafío diferente: llevar su particular manera de abordar la actualidad a una señal de televisión abierta y ante una audiencia más amplia.